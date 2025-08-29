12星座別「恋愛マウンティング」あるある!?「双子座（ふたご座）」のあなたは「モテエピソードでマウンティング」する!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人のことを友達に自慢してしまうことはありませんか？ 幸せ自慢やのろけ話なら微笑ましいですが、やりすぎるとマウンティングになってしまうこともあります。12星座別に、どんな恋愛マウントを取りやすいかみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■双子座（ふたご座）……モテエピソードでマウンティング
おしゃべり好きな双子座は、恋バナの延長として恋人自慢をしてしまうところがあります。それだけならいいのですが、他の人からアプローチされた話や過去の恋愛自慢など、自分のモテエピソードを話題にすることも。話題の1つとしておもしろおかしく話したつもりが、モテ自慢をされていると友人に思わせてしまうようです。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし・みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
