オリックス・森友哉捕手（３０）が、２９日のウエスタン・リーグ、中日戦（ほっと神戸）で実戦復帰することが２８日、決まった。右太もも裏の筋損傷から回復し、７月５日のロッテ戦（ほっと神戸）以来となる試合出場。順調なら９月初旬に１軍合流する可能性が高くなった。同日の中日戦にはファーム調整中だった曽谷龍平投手（２４）が先発。成長過程による腰のコンディション不良から山下舜平大投手（２３）の今季初先発も目前で、重要なシーズン最終盤へ役者がそろってきた。

オリックス・森は「最終調整」を済ませ、はっきりと言った。「もう、万全です」。７月８日に右太もも裏の筋損傷で出場選手登録を抹消され、２９日のウエスタン・中日戦で５５日ぶりに実戦復帰。この日は大阪・舞洲でフリー打撃、ダッシュなどを行い、患部の状態を確認した。ブルペンにも向かい、成長過程による腰のコンディション不良から復帰を目指す山下の投球を捕球。視界は超良好だ。

中日戦はまずＤＨで出場する見込み。「細かいところまでゆっくり修正している時間はない」と早急に対応力を磨くつもりだ。２６日にはハードなブロッキング練習を繰り返しており、守備面の不安もほとんどない様子。「打撃と両方、しっかり並行しながらやっているので。実戦の感覚さえ戻れば、一日でも早く戻りたい」と順調なら９月初旬の１軍合流も視野に入った。

森を相手に、力強く丁寧に投げ込んだ山下も「今のところ体の調子は良く、次の試合に挑めている」と強調した。直近では２３日のウエスタン・ソフトバンク戦（ほっと神戸）で今季最長の５回を投げ、無安打無失点、５四球を出しながら、５三振を奪った。「いいところは継続し、変えないといけないところは変えて。レベルアップを一番に考えている」。自慢の直球は自己最速まで３キロに迫る１５８キロを計測。１軍での初先発も、事実上「順番待ち」の状態まで仕上がった。

攻守の要である森の離脱後、チームは３８試合で１５勝２３敗。７、８月と２か月連続で勝率５割以下も確定したが、残り３０試合でＣＳを争う４位・楽天とは４ゲーム差の３位をキープしている。ファーム調整中で、森の復帰戦で先発する左腕・曽谷も「できる限りの準備をして、１軍に戻りたい」と力を込めた。優勝はソフトバンク、日本ハムの２強に絞られているが、３位からの下克上は十分に可能。役者をそろえた９月は、オリたちが主役になる。

（南部 俊太）

◆森の２５年シーズン

▼３月１２日 中日とのオープン戦（バンテリンＤ）で２回に二ゴロを放った際、右脇腹付近を負傷。一塁まで全力で走れず、翌１３日に大阪市内の病院で「右内腹斜筋の筋損傷」と診断。

▼４月２２日 ウエスタン・阪神戦（杉本商事ＢＳ）で実戦復帰。

▼５月５日 日本ハム戦（京セラＤ）で今季初の出場選手登録。「５番・ＤＨ」で先発し、３打数１安打。

▼同９日 ソフトバンク戦（京セラＤ）で「３番・捕手」として先発も、コンディション不良を訴え途中交代。翌１０日からの２試合はベンチ外。

▼同１６日 西武戦（ベルーナＤ）で「６番・ＤＨ」として先発復帰。２打数無安打。

▼７月７日 右太もも裏の不安を抱えていたなか、大阪市内の病院で「右ハムストリングス筋損傷」と診断。翌８日に出場選手登録を抹消。