◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島８―３巨人（２７日・マツダスタジアム）

広島・中村奨が、ダメ押しの一撃を浴びせた。３点リードの７回２死一塁から左越えへ６号２ラン。「追加点が欲しかった。最高の結果」。初回には先頭で、田中将攻略の口火を切る中前打。１７日のヤクルト戦（マツダ）以来、プロ２度目の４安打固め打ちだ。５月１６日以来、１０４日ぶりの４連勝の主役となった。

２年目左腕の高が、６回３失点と粘って３勝目。母校・広陵は暴力事案で揺れているものの、中村奨にとっては一緒に在籍したことのある２学年下のかわいい後輩だ。２３年オフに背番号２２を譲った相手でもあり、バットで強力に援護。「打てなかったら何を言われるか（笑）」と冗談を交じえ「新旧２２番コンビで頑張ります」と初のお立ち台そろい踏みを喜んだ。

チームは巨人に３連戦３連勝。４位は変わらないが、３位・ＤｅＮＡと１ゲーム差をキープした。新井監督は「あまり数字的なものは気にしていない」と自然体を強調するが、２位・巨人にも２・５差。、じわりと上位に迫ってきた。（畑中 祐司）