¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óºÆÊÔ¡¡»Ä¤ê£³»î¹ç¤Î£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ØÂç¹õÃì¤ò£²ÅÙÅêÆþ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²£¸Æü¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ØÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¤·¤¿¡£»Ä¤ê£²£¸»î¹ç¤Ç¡¢£±¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡££²£¹Æü¤«¤é¤Î¥í¥Ã¥Æ£³Ï¢Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÅê¼ê¤¬£Ú£Ï£Ú£Ï¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÃæ£¶Æü¤ÇÆüÍË¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢Ãæ£¸Æü¤Ç£¹·î£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¸«ÄÌ¤·¡££±½µ´Ö¸å¤Î£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£··î°Ê¹ß¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ï£±»î¹ç¤º¤Ä¡¢£³ÅÙ¤Î¤ß¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤â¤¦Áê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¡¢Âç´Ø¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤ÎÅê¼ê¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¡£¤¿¤À¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÆÃÎã¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡×¤ÈÊÑÂ§Åª¤ÊÅÐÈÄ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±£°¾¡£²ÇÔ¤ÎÂç¹õÃì¤Ï¥Ñ¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£·¡££µ£¶Ç¯¤Î°ðÈø¡ÊÀ¾Å´¡Ë¤¬»ý¤Ä¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¡Ê£±¡¦£°£¶¡Ë¤â¹¹¿·¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£¿·¾±¥Ï¥à¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤â£·»î¹ç¤Ç£´¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£·¤ÈÈ´·²¡££¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð£³»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£²ÅÙ¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¤¬£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÆüÊÖ¾å¤Ç¼«¼çÎý½¬¡££²·³Ä´À°Ãæ¤Ë¼«ÂÇµå¤Ç±¦É¨¤òÄË¤á¤¿¤¬¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¤â£²£¹Æü¤«¤é£²·³Àï¤ÇÉüµ¢Í½Äê¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï£Ä£ÈÀìÇ¤¤Ç¶áÆüÃæ¤Î¾º³Ê¤â¸¡Æ¤¤·¡¢½áÂô¤ÊÀïÎÏ¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë