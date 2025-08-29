◆テニス ▽全米オープン（２８日、米国・ニューヨーク）

４年ぶりの３回戦に進出した２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、２回戦ではおとなしめの紫に変身だ。１回戦は、夜の部に合わせ、バラをモチーフにしたオレンジレッドのど派手なウェアで登場した。しかし、この日は昼の部の試合で、ウェアの色は紫と、１回戦より少し落ち着いた。

スタイルは、１回戦と同様に、ところどころにラメが入ったワンピースで、裾は、ふんわりとバルーンのようにふくらんだシルエットのバブルヘム・スカートであることは変わらない。

バックにつけた世界的に人気のマスコット「ラブブ」も１回戦のオレンジレッドから紫に変身した。ただ、１回戦で入場につけていたウィッグ（かつら）や、散りばめられたバラの髪飾りは、この日はなく、昼のウェアは、大坂にとって少しおとなしめだ。

拠点とする米国ではファッション誌にも登場する大坂で、この日も「ファッションはテニスの一部」と、楽しそうに話した。昨年の全米も、羽のついたウォームアップスーツで登場し、観客を驚かせていた。