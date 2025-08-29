※経済指標

＊米GDP改定値（第2四半期）（前期比年率）21:30

結果 3.3％

予想 3.1％ 速報 3.0％



＊個人消費

結果 1.6％

予想 1.6％ 速報 1.4％



＊GDP価格指数

結果 2.0％

予想 2.0％ 速報 2.0％



＊PCEコア価格指数

結果 2.5％

予想 2.5％ 速報 2.5％



＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30

結果 22.9万人

予想 23.0万人 前回 23.4万人（23.5万人から修正）



＊米中古住宅仮契約件数（7月）23:00

結果 -0.4％

予想 -0.2％ 前回 -0.8％（前月比）



【カナダ】

経常収支（2025年 第2四半期）21:30

結果 -211.6億カナダドル

予想 -195.0億カナダドル 前回 -13.2億カナダドル（-21.3億カナダドルから修正）



※発言・ニュース

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.925％（WI：3.922％）

応札倍率 2.49倍（前回：2.79倍）



＊クックＦＲＢ理事、トランプ大統領を提訴

住宅ローン申請に虚偽の記載をしたとの理由でトランプ大統領がＦＲＢのクック理事を解任しようとした件で、クック理事は本日、ワシントンの連邦裁判所に提訴した。



＊クック理事提訴による緊急審理、明日２９日午前１０時に設定

クックＦＲＢ理事がトランプ大統領を提訴。ワシントン連邦地裁のコブ判事に、訴訟審理が始まるまで自身の解任を差し止める一時命令を要請。これはＦＲＢの現状維持と公益保護に不可欠だと主張した。バイデン前大統領が任命したコブ判事は、明日２９日の午前１０時（日本時間２９日２３時）に緊急審理を設定した。



＊メルツ独首相

ゼレンスキー大統領とプーチン大統領との会談は実現しそうにない。ドイツのメルツ首相が述べた。メルツ首相は本日、フランスのマクロン大統領と首脳会談を行っており、「トランプ大統領とプーチン大統領の間での合意とは裏腹に、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領の会談はどうやら実現しないだろう」と語った。

外部サイト