※経済指標
＊米GDP改定値（第2四半期）（前期比年率）21:30
結果　3.3％
予想　3.1％　速報　3.0％

＊個人消費
結果　1.6％
予想　1.6％　速報　1.4％

＊GDP価格指数
結果　2.0％
予想　2.0％　速報　2.0％

＊PCEコア価格指数
結果　2.5％
予想　2.5％　速報　2.5％

＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30
結果　22.9万人
予想　23.0万人　前回　23.4万人（23.5万人から修正）

＊米中古住宅仮契約件数（7月）23:00
結果　-0.4％
予想　-0.2％　前回　-0.8％（前月比）

【カナダ】
経常収支（2025年 第2四半期）21:30
結果　-211.6億カナダドル
予想　-195.0億カナダドル　前回　-13.2億カナダドル（-21.3億カナダドルから修正）

※発言・ニュース
＊米７年債入札結果
最高落札利回り　3.925％（WI：3.922％）
応札倍率　　　　2.49倍（前回：2.79倍）

＊クックＦＲＢ理事、トランプ大統領を提訴
　住宅ローン申請に虚偽の記載をしたとの理由でトランプ大統領がＦＲＢのクック理事を解任しようとした件で、クック理事は本日、ワシントンの連邦裁判所に提訴した。

＊クック理事提訴による緊急審理、明日２９日午前１０時に設定
　クックＦＲＢ理事がトランプ大統領を提訴。ワシントン連邦地裁のコブ判事に、訴訟審理が始まるまで自身の解任を差し止める一時命令を要請。これはＦＲＢの現状維持と公益保護に不可欠だと主張した。バイデン前大統領が任命したコブ判事は、明日２９日の午前１０時（日本時間２９日２３時）に緊急審理を設定した。

＊メルツ独首相
　ゼレンスキー大統領とプーチン大統領との会談は実現しそうにない。ドイツのメルツ首相が述べた。メルツ首相は本日、フランスのマクロン大統領と首脳会談を行っており、「トランプ大統領とプーチン大統領の間での合意とは裏腹に、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領の会談はどうやら実現しないだろう」と語った。