¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£µ¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¡£ºå¿À¡¦°Ë¸¶¤¬£²ÈïÃÆ¤Ëµã¤¡¢¤È¤¦¤È¤¦£·ÇÔÌÜ¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï´Å¤¤µå¤À¤Ã¤¿¡£¹â¤µ¤ä¥³¡¼¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¡¢Åê¤²¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸À¤¤Ìõ¤Ï¤»¤º¤ËÌÔ¾Ê¡£¿·¿Í¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤ËÌ£Êý¤¬£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¾¾Èø¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ÎºÇ¿¼Éô¤ØÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ò¿©¤é¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Í²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤ò¸¥¾å¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ü¤¦¤¼¤ó¤ÈÇòµå¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢£µ²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£³»î¹ç¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸Þ¡¢Ï»²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¡×¡£¼«Ê¬¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£¶·î£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤Ê¤·¡££¶·î£²£²Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é¼«¿È£¶Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤Ã¤È²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£½øÈ×¤Î¹¥Ä´»þ¤È¤ÏÄø±ó¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤Ë¡¢²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï»Ä¤ê£²£¶»î¹ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ë¸Î¾ã¤Ê¤¯¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¥É¥é£±º¸ÏÓ¡£¼¡¤³¤½¡¢É¬¤º¤ä¤êÊÖ¤¹¡£