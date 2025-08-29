TBS NEWS DIG Powered by JNN

29日午前4時54分ごろ、福島県、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の玉川村と楢葉町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、それに土浦市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
玉川村　楢葉町

□茨城県
水戸市　日立市　笠間市
東海村　土浦市

■震度2
□福島県
白河市　須賀川市　二本松市
田村市　本宮市　川俣町
鏡石町　天栄村　泉崎村
中島村　棚倉町　矢祭町
石川町　平田村　浅川町
古殿町　小野町　いわき市
相馬市　福島広野町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　飯舘村

□茨城県
常陸太田市　高萩市　北茨城市
ひたちなか市　常陸大宮市　那珂市
小美玉市　茨城町　大洗町
城里町　大子町　石岡市
下妻市　取手市　つくば市
茨城鹿嶋市　潮来市　筑西市
坂東市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　行方市　鉾田市
美浦村　阿見町

□栃木県
宇都宮市　真岡市　益子町
茂木町　市貝町

□埼玉県
春日部市

□千葉県
旭市　香取市　野田市
成田市　柏市　白井市

■震度1
□福島県
福島市　郡山市　福島伊達市
大玉村　西郷村　矢吹町
塙町　鮫川村　三春町
南相馬市　富岡町　新地町
猪苗代町　湯川村

□茨城県
茨城古河市　結城市　龍ケ崎市
常総市　牛久市　守谷市
神栖市　つくばみらい市　河内町
八千代町　五霞町　境町
利根町

□栃木県
足利市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　那須烏山市
下野市　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町　日光市　大田原市
那須塩原市　那須町

□埼玉県
さいたま西区　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま見沼区　上尾市　和光市
八潮市　三郷市　蓮田市
坂戸市　幸手市　吉川市
宮代町　熊谷市　行田市
加須市　本庄市　東松山市
羽生市　鴻巣市　久喜市
滑川町　嵐山町　吉見町
ときがわ町　埼玉美里町

□千葉県
銚子市　東金市　匝瑳市
山武市　神崎町　多古町
芝山町　千葉花見川区　千葉稲毛区
千葉若葉区　千葉美浜区　市川市
船橋市　習志野市　八千代市
我孫子市　鎌ケ谷市　浦安市
四街道市　八街市　印西市
富里市　栄町

□宮城県
名取市　角田市　岩沼市
柴田町　丸森町　亘理町
山元町　石巻市

□山形県
上山市

□群馬県
沼田市　前橋市　桐生市
伊勢崎市　太田市　渋川市
板倉町　千代田町　大泉町
邑楽町

□東京都
東京千代田区　東京新宿区　東京渋谷区
東京中野区　東京杉並区　東京北区
東京荒川区　東京板橋区　東京練馬区
東京足立区　東京江戸川区　調布市
西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。