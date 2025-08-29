福島県、茨城県で最大震度3の地震 福島県・玉川村、楢葉町、茨城県・水戸市、日立市、笠間市、東海村、土浦市
29日午前4時54分ごろ、福島県、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の玉川村と楢葉町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、それに土浦市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
玉川村 楢葉町
□茨城県
水戸市 日立市 笠間市
東海村 土浦市
■震度2
□福島県
白河市 須賀川市 二本松市
田村市 本宮市 川俣町
鏡石町 天栄村 泉崎村
中島村 棚倉町 矢祭町
石川町 平田村 浅川町
古殿町 小野町 いわき市
相馬市 福島広野町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 飯舘村
□茨城県
常陸太田市 高萩市 北茨城市
ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
小美玉市 茨城町 大洗町
城里町 大子町 石岡市
下妻市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市
坂東市 稲敷市 かすみがうら市
桜川市 行方市 鉾田市
美浦村 阿見町
□栃木県
宇都宮市 真岡市 益子町
茂木町 市貝町
□埼玉県
春日部市
□千葉県
旭市 香取市 野田市
成田市 柏市 白井市
■震度1
□福島県
福島市 郡山市 福島伊達市
大玉村 西郷村 矢吹町
塙町 鮫川村 三春町
南相馬市 富岡町 新地町
猪苗代町 湯川村
□茨城県
茨城古河市 結城市 龍ケ崎市
常総市 牛久市 守谷市
神栖市 つくばみらい市 河内町
八千代町 五霞町 境町
利根町
□栃木県
足利市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 那須烏山市
下野市 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町 日光市 大田原市
那須塩原市 那須町
□埼玉県
さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま見沼区 上尾市 和光市
八潮市 三郷市 蓮田市
坂戸市 幸手市 吉川市
宮代町 熊谷市 行田市
加須市 本庄市 東松山市
羽生市 鴻巣市 久喜市
滑川町 嵐山町 吉見町
ときがわ町 埼玉美里町
□千葉県
銚子市 東金市 匝瑳市
山武市 神崎町 多古町
芝山町 千葉花見川区 千葉稲毛区
千葉若葉区 千葉美浜区 市川市
船橋市 習志野市 八千代市
我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市
四街道市 八街市 印西市
富里市 栄町
□宮城県
名取市 角田市 岩沼市
柴田町 丸森町 亘理町
山元町 石巻市
□山形県
上山市
□群馬県
沼田市 前橋市 桐生市
伊勢崎市 太田市 渋川市
板倉町 千代田町 大泉町
邑楽町
□東京都
東京千代田区 東京新宿区 東京渋谷区
東京中野区 東京杉並区 東京北区
東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区
東京足立区 東京江戸川区 調布市
西東京市
