29日午前4時54分ごろ、福島県、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の玉川村と楢葉町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、それに土浦市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

玉川村 楢葉町



□茨城県

水戸市 日立市 笠間市

東海村 土浦市

■震度2

□福島県

白河市 須賀川市 二本松市

田村市 本宮市 川俣町

鏡石町 天栄村 泉崎村

中島村 棚倉町 矢祭町

石川町 平田村 浅川町

古殿町 小野町 いわき市

相馬市 福島広野町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 飯舘村



□茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市

ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 茨城町 大洗町

城里町 大子町 石岡市

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

美浦村 阿見町



□栃木県

宇都宮市 真岡市 益子町

茂木町 市貝町



□埼玉県

春日部市



□千葉県

旭市 香取市 野田市

成田市 柏市 白井市

■震度1

□福島県

福島市 郡山市 福島伊達市

大玉村 西郷村 矢吹町

塙町 鮫川村 三春町

南相馬市 富岡町 新地町

猪苗代町 湯川村



□茨城県

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

常総市 牛久市 守谷市

神栖市 つくばみらい市 河内町

八千代町 五霞町 境町

利根町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 那須烏山市

下野市 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町 日光市 大田原市

那須塩原市 那須町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 上尾市 和光市

八潮市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

宮代町 熊谷市 行田市

加須市 本庄市 東松山市

羽生市 鴻巣市 久喜市

滑川町 嵐山町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町



□千葉県

銚子市 東金市 匝瑳市

山武市 神崎町 多古町

芝山町 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 市川市

船橋市 習志野市 八千代市

我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市

四街道市 八街市 印西市

富里市 栄町



□宮城県

名取市 角田市 岩沼市

柴田町 丸森町 亘理町

山元町 石巻市



□山形県

上山市



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町



□東京都

東京千代田区 東京新宿区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京江戸川区 調布市

西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。