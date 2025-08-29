ROIROM本多大夢＆浜川路己、日テレ初冠番組決定 “思い出の地”でルーツ旅【ROIROM ROAD（ロイロム ロード）】
【モデルプレス＝2025/08/29】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）による日本テレビ系初の冠番組「ROIROM ROAD（ロイロム ロード）」が、9月5日、12日の2週にわたり放送決定。2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地「沖縄」で“ルーツ旅”を行う。
ROIROMはオーディション番組で注目を浴びた本多と浜川によるユニット。初めての冠番組は浜川の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地「沖縄」で“ルーツ旅”。2人にはレンタカーが用意され「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを巡る。アーティストとしての原点をたどり、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で、2人の青春、そして新たな旅がはじまる。
番組への意気込みとして、本多は「笑いあり涙ありで路己のルーツや、沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！」とコメント。浜川は「普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！」と呼びかけている。
なお、同番組はHuluにて未公開映像を含む特別版（全4話）を独占配信予定となっている。（modelpress編集部）
沖縄に来たら「海で叫んでみよう」とか「手紙を書く」とか普段だったらちょっと恥ずかしいなと思うことも、やってみたくなっちゃいました。これが「ROIROM ROAD」のパワーなのかも。「ROIROM ROAD」では笑いあり涙ありで路己のルーツや沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！
2年前の自分を知ってくださっているお世話になった方々に会えて、今の僕たちがどう見えているのか？を知ることができて、良い体験になりました。普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！
【地上波放送】
第1話：9月5日（金）24：30〜24：59
第2話：9月12日（金）24：40〜25：09
日本テレビ（関東ローカル）
【配信スケジュール】
・Hulu特別版
＃1：2025年9月5日（金）18：00〜
＃2：9月12日（金）18：00〜
＃3：9月19日（金）18：00〜
＃4：9月26日（金）18：00〜
※配信回、配信スケジュールは変更になる場合があります
・TVer
放送後から配信を実施
