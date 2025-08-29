¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡Ö£²£°£°¾¡¡×¤Ï¤ªÍÂ¤±¤â¡Ä¡¡µåÃÄ¤¬Ä¶°ÛÎãà£±£¹£¹¾¡áµÇ°¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤¬£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£³¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤É¤í¾Â¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£²²ó¤ò£µ£°µå¡¢£¶°ÂÂÇ£²»Í»àµå£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£´¡Ë¤ÇÁá¡¹¤Ë£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢º£µ¨£²ÇÔÌÜ¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·²¤òÈ´¤¯¡£µåÃÄÂ¦¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤È¤â¸À¤¨¤ë°ÛÎã¤Î¡Ö£±£¹£¹¾¡¥°¥Ã¥º¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Î¶â»úÅãÅþÃ£¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙ¤«¤ÊÍð¤ì¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÊø¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤ÎÅÄÃæ¾¤ÏÀèÆ¬¡¦ÃæÂ¼¾©¡¢£³ÈÖ¡¦¾®±à¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤ÆÁá¡¹¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤ÈÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦ËöÊñ¤Ëº¸Íã¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï½÷Ë¼Ìò¡¦´ßÅÄ¤¬µÕÅ¾¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Áµ®½Å¤Ê±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¹ÅçÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢µÆÃÏ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¡£°ì»à¸å¤Ë¤ÏÃæÂ¼¾©¤ÎÊü¤Ã¤¿Ê»»¦¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇµå¤òÍ··â¡¦Àô¸ý¤¬ÄËº¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤òÈÈ¤·¡¢Áö¼Ô£±¿Í¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅÄÃæ¾¼«¤é¤ÎË½Åê¤Ë¤è¤ê¡¢»°Áö¤ÎËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò¾·¤¤¤ÆÄËº¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤Ï³°³ÑÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ëº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç°ìµó£´¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ª»ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÃúÇ«¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢Ì£Êý¤Î¥ß¥¹¤â½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¼¡²óÅÐÈÄÍ½Äê¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤ÇÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤À¤¬¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï´û¤ËàÁ°½Ë¤¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ï£²£·Æü¤«¤é¡Ö¡ØÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¡ÙµÇ°¥°¥Ã¥º¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¡££Ô¥·¥ã¥Ä¡Ê£´£µ£°£°±ß¡Ë¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê£²£µ£°£°±ß¡Ë¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê£±£²£°£°±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ê£²£´£°£°£°±ß¡Ë¤Ê¤É·×£·¼ïÎà¤ËµÚ¤Ö¥Õ¥¡¥ó¿â¤¼¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ïµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤â¡Ö£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ÇµÇ°¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Èà¤Î°Î¶È¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²£°£°¾¡Åê¼ê¤È¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤ÎÅÄÃæ¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç®¶¸Åª£ÇÅÞ¤â¡ÖÍ½»»Æâ¤ÇÁ´Éô¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ø¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤æ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¸ÂÄêÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¡£¤½¤ì¤òµåÃÄ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢µð¿Í¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ä¤ê£±¾¡¡×¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤³¤½¤ÏÈá´ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ÂçËÜÌ¿¡Ö£²£°£°¾¡µÇ°¥°¥Ã¥º¡×¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡