◇第96回都市対抗野球第1日 1回戦 NTT西日本2―1三菱重工East（2025年8月28日 東京D）

開幕して1回戦1試合が行われ、NTT西日本（大阪市）が昨年覇者の三菱重工East（横浜市）を2―1で下した。0―0の9回に元阪神で三菱重工Westからの補強選手である北條史也内野手（31）が左越えに決勝2ラン。都市対抗が東京ドームに舞台を移して通算2100号のメモリアルアーチとなった。

前年覇者を、北條のバットが打ち砕いた。0―0の9回1死一塁。2ボール1ストライクからのカットボールを捉えた。ベンチからはヒットエンドランのサイン。上から振り抜いた打球は左翼席まで伸び、決勝の2ランになった。

「たまたまです。高めに浮いたヤツを叩いただけ。打席に入る前から両脚がつっていた。それくらい気持ちが入っていた」と謙遜したヒーロー。阪神時代の21年4月22日の巨人戦以来1589日ぶりの東京ドームでのアーチは、メモリアルアーチになった。88年開場の東京ドームに都市対抗の舞台が移り、通算2100号。「全然知らなくてビックリした」と笑わせた。

社会人1年目の昨年は三菱重工Westの主軸として8強入りに貢献。初めての都市対抗で11打数4安打、打率・364をマークした。今年、チームは近畿地区予選で敗れ、今回は補強選手での出場。同門の強豪を撃破する一打に「交流は深いけど、複雑ではない。くじ運だから、僕が活躍してやろう、勝ちたいと思っていた」と笑顔を見せた。

河本泰浩監督が「（本塁打は）思ってもいない。経験があり、プレー以外でもプラスになる存在」と絶賛したヒーローは「NTT西日本は日本一を目指しているので、その一員として戦います。また活躍できるように頑張ります」と表情を引き締めた。 （伊藤 幸男）