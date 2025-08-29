マイケル・ジャクソンさんの長男プリンスさん（２８）が８年間付き合ってきた恋人モリー・シルマンさんとの婚約を発表し、親族が祝福コメントを出した。米誌ピープルが先日、報じた。

マイケルさんの３人の子供の長男であるプリンスさんは、８月２６日にシルマンさんにプロポーズしたことを発表した。インスタグラムで、交際遍歴の画像を公開しつつ、「８年たった。モリーと僕はたくさんの時間を一緒に過ごし、素晴らしい思い出を作ってきた。世界中を旅し、卒業し、一緒に大きく成長してきた。僕たちはこれからも成長し、素晴らしい思い出を作っていくので、人生の次の章が始まるのが楽しみだよ。愛してるよ、ベイブス」と婚約を伝えた。

プリンスさん（本名マイケル・ジョセフ・ジャクソン・ジュニア）は、マイケルさんの元妻デビー・ロウさんとの間に生まれた最初の子供。１９９９年に離婚し、その後はマイケルさんに育てられ、主にネバーランドで暮らした。

プリンスさんとシルマンさんは、２０１７年、ロヨラ・メリーマウント大学に在学中に交際を始めた。８年間の交際の後、プリンスさんは婚約を発表した。発表後、親族らの祝福メッセージが相次いでいる。

プリンスさんのいとこで、故ティト・ジャクソンさん（マイケルさんの兄）の息子であるミュージシャンのタリル・ジャクソンは婚約発表の下に「おめでとう！！！」とコメント。また、ティトさんの息子でミュージシャンのタージ・ジャクソンを夫に持つタヤナ・スコさんも興奮を表し、投稿の下に「２人とも大好きよ！８周年おめでとう！」とつづった。

マイケルさんの元パーソナルスタイリスト、ラシュカ・バーグマンさんは「私の愛しいプリンスとモリーにおめでとう！愛してるよ！」と記した。

マイケルさんの兄ジャッキー・ジャクソンさんの娘で写真家のブランディ・ジャクソンさんも「おめでとうございます！！」と書き込んだ。

プリンスさんの妹で、モデルのパリス・ジャクソンは婚約の投稿にはコメントしなかったが、２０１８年３月の交際１周年記念投稿に「あなたたち２人がどれだけお互いに喜びを与え合っているかを見ると、私の心も温まります。結婚記念日おめでとう、みんな愛してる」と当時祝福していた。