自民党総裁選を前倒しするかどうかの議論に時間が費やされ、様々な政策課題の検討が停滞している。

政治空白の長期化を避けるには石破首相が早急に進退を決するしかない。

自民党総裁選管理委員会が、総裁選を前倒しするかどうかを決める手続きをまとめた。

それによると、前倒しを求める国会議員は、所定の書類に署名、押印して党本部に持参し、都道府県連は、機関決定を経て郵送などで提出する。

前倒しを求めた議員名などは選管が公表するという。こうした手続きを来月８日に行う方向だ。

党則は、総裁の任期途中でも国会議員と都道府県連代表の総数の過半数が前倒しを要求すれば、総裁選を行うと規定している。

今回は、所属議員２９５人と都道府県連代表４７人の計３４２人のうち、１７２人が前倒しに賛同するかどうかが焦点となる。

総裁選前倒しの手続きは、来月２日に開かれる、参院選の総括を行う両院議員総会後に始まる予定だ。首相を支持するか否かを巡って、混乱は深まるだろう。

一方、参院選の総括文書には、敗因として、政治とカネの問題の影響があった、という趣旨の文言が盛り込まれる方向だという。

多額の不記載があった最大派閥の旧安倍派の責任を強調する狙いなのかもしれないが、不記載は旧岸田派や旧二階派にもあった。

首相に近い議員からは「首相だけに敗北の責任があるわけではない」と擁護する声も出ている。

しかし、昨年１０月の政権発足以降、首相は野党の要求を丸のみするばかりで、有効な経済対策などを打ち出したとは言い難い。外交成果も乏しい。首相の定見のない政権運営も惨敗の原因だろう。

首相は昨年の衆院選、今年の東京都議選、参院選と３連敗した。リーダーがその責任を取らずにいれば、選挙を行う意味がなくなってしまう。首相は、自らの居座りが民主主義を危機にさらしているという自覚を持つべきだ。

参院選から４０日が経過するにもかかわらず、政策論議は遅々として進んでいない。

参院選で最大の争点となった物価高対策の中身の議論は宙に浮いている。政府は今秋、医療費が高額となった患者の負担を抑える高額療養費制度を見直す方針だ。

物価高対策も社会保障改革も、実現には野党の協力が必要だが、野党は、参院選で戦った首相との協議には応じようとしない。首相が取るべき道は明らかだろう。