国の調査で、子供の学力の大幅な低下が判明した。

スマートフォンやゲームに費やす時間の増加が一因とみられている。社会全体で危機感を共有し、対策を考えたい。

文部科学省は、子供の学力を調べる２０２４年度「経年変化分析調査」の結果を公表した。全国１３５０校を対象に、小学６年の国語と算数、中学３年の国語と数学、英語について調べた。

前回２１年度と比べて全ての教科で平均スコアが下がり、中３の数学以外は１０点以上低かった。最も低下したのは英語の２２・９点減だった。日本の子供の学力は高水準で安定していただけに、深刻な結果だと言わざるを得ない。

文科省は、研究者に詳しい原因の分析を委ねる方針だが、コロナ禍で十分な授業ができなかった影響を指摘する専門家は多い。

英語が大幅に落ち込んだ中３は、本格的に学び始めた時期に授業での会話が制限された。小６については、学習が本格化する時期に休校になるなど、制約の多い学校生活を強いられた。

しかし、それだけではあるまい。スマホやゲームに費やす時間が増えた影響も見過ごせない。

保護者への調査では、平日にスマホを使用する平均時間は小６が１時間５分、中３が１時間５６分だった。いずれも前回調査より２０分程度延びる一方、勉強時間は短くなっていた。テレビゲームの時間も同様に増えていた。

コロナ禍の外出制限で、デジタル機器を長時間使うようになり、それが習慣になってしまった子供も多いのではないか。

国は２０年度、ほぼ全ての児童生徒に１人１台の学習用端末を配布し終えた。教育のデジタル化と学力低下との関係についても、十分な検証が欠かせない。

調査では、スマホの使用時間が１時間以上になると、スコアが低下する傾向が見られた。親の使用時間が長いほど、子供も長くなるという結果も出ている。スマホとどう向き合うか。各家庭でルールを決めることが大切だ。

家庭の蔵書量が少ない子供ほど、成績が大きく低下していた点も注視したい。小６の国語では、「１０１冊以上」と「０〜２５冊」のグループで、スコアの落ち込みに２倍近い差があった。

蔵書量は、親の所得や学歴などの「社会経済的背景」を表す指標と位置づけられている。経済的に恵まれない家庭の子供をいかに支えていくのかは、社会全体で考えるべき重要な課題だ。