西東京市議会議員の長井秀和氏とジャーナリストの鈴木エイト氏が２８日、都内の高円寺パンディットで「Ｗ出版イベント 日本の権力とメディア、宗教の闇！ これはタブーで間違いないっ！」を行った。

長井氏は「間違いないっ！権力とタブー」、エイト氏は「ＮＧ記者だから見えるもの」をそれぞれ刊行。トークライブではテレビでは絶対に放送できない政治、宗教などのタブートークを繰り広げ、客を楽しませた。

旧統一教会などを取材し社会問題に切り込むエイト氏に長井氏が「（選挙に）出ていただきたい。ネクスト有田芳生みたいな」と政治家転身を勧める場面もあった。エイト氏は「今、自分が政治家になったら、これまでやってきたことと矛盾する。自分の仕事は有権者の投票判断に必要な情報を提供すること」と語った。

また「日本保守党」の百田尚樹代表がＭ―１グランプリに挑戦を表明し話題になったことを受けＭ―１挑戦の意志を問われた長井氏は「Ｍ―１だから２人ですよね。で、エイトさんとってこと？エイトさん的には嫌でしょ？」とはぐらかした。

しかしエイト氏は「嫌じゃないですけど。お笑い好きだし」と答えると拍手が沸き起こった。Ｍ―１挑戦となれば話題になること間違いないっ！