横浜中央電話局の女性局員たちが経験した空襲被害について解説する西村主任調査研究員＝１５日、横浜都市発展記念館

アジア・太平洋戦争が市民に強いた被害や苦難について考える特別展が、横浜都市発展記念館（横浜市中区）で開かれている。さまざまな立場の市民の証言記録や新たに見つかった資料を通じ、戦中だけでなく戦後も続いた惨禍を多角的に検証している。

９月２８日まで開かれている特別展「戦後８０年 戦争の記憶−戦中・戦後を生きた横浜の人びと−」は３章で構成されている。

初公開の資料や証言が多数並ぶのは第２章「資料が語る横浜の空襲被害」だ。

同館が立つ場所には戦時中、横浜中央電話局があった。会場には、電話交換手として働いていた川島善子さん（９７）＝同市金沢区＝が保管する局員の集合写真や、空襲で亡くなった先輩局員・伏見しづゑさんの写真や形見のメモ帳などが並ぶ。同じく局員だった平井冨貴子さんは空襲の惨状を「フト見ると仰向（あおむ）けに倒れた真黒（まっくろ）な焼死体、一寸（ちょっと）人間とは思へぬ、泥人形と云（い）った感」と日記に残した。

また、老舗花屋「花松」（同市中区）の３代目店主で画家の横山清治さんが空襲直後の市街地を描いたスケッチ「戦災画譜」も公開されている。