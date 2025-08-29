本拠地レッズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回2安打1失点、9奪三振2四球と好投し今季初勝利をマーク。打っては5打数1安打で5-1の勝利に貢献した。降板直後に見せた大谷ならではの仕草にファンも「この瞬間に気づいたんだろうな」と賞賛の言葉を送っている。

3点リードの5回表2死。大谷は、この日19人目の打者・フリードルを、外角のスライダーで一ゴロに打ちとった。6月16日（同17日）の復帰登板以来最長の5イニングを投げ切ると、悠然とマウンドを降り始める。異変があったのはその直後だ。大谷は何かに気づいたように急に小走りでベンチに駆け出す。裏の攻撃の先頭打者だったために、急いで準備に向かったようだ。

中継でも抜かれた二刀流ならではのシーンに、SNS上の日本人ファンも反応。「今日は特別忙しい大谷君」「余韻に浸る間など、ない」「まず目の前のことに、まさに全力投球だから、すぐ次が自分の打席だってこと、この瞬間に気づいたんだろうな」「翔平君 5回勝ち越しで、イニング投げきりで一息 完全に次の回の先頭打者の事忘れてます（笑）」と笑いが起きていた。

このシーンには米オハイオ州地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・オハイオ」の実況、ジョン・サダック氏も注目。「汗を拭いていて、『そうだ、僕が先頭打者だ！』って思い出しましたね。ヘルメットを取りに行かなくちゃ！」と笑いながら、大谷の気持ちをアテレコしていた。



