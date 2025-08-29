日本テレビは29日、オーディション番組で注目を集めた本多大夢（25）浜川路己（19）のユニット、ROIROMの初冠番組「ROIROM ROAD」を9月5日、12日に2週連続で放送すると発表した。いずれも深夜0時半から。

路己の地元で、2人が夢を追いかけレッスンに明け暮れた“ルーツの地”沖縄で、思い出の場所を巡るロードムービーバラエティー。レンタカーで思い出のレッスン場や秘密の絶景スポット、話題のレジャースポットや絶品ソウルフード店などを巡る。アーティストとしての原点をたどる“ルーツ旅”を通し、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で2人の青春、そして新たな旅がはじまっていく。

今年5月のユニット結成からわずか4カ月での冠番組放送となる。地上波のほか、Huluでは未公開映像を含む特別版（全4話）を独占放送する。

◆本多大夢コメント

沖縄に来たら「海で叫んでみよう」とか「手紙を書く」とか普段だったらちょっと恥ずかしいなと思うことも、やってみたくなっちゃいました。これが「ROIROM ROAD」のパワーなのかも。「ROIROM ROAD」では笑いあり涙ありで路己のルーツや沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！

◆浜川路己コメント

2年前の自分を知ってくださっているお世話になった方々に会えて、今の僕たちがどう見えているのか？ を知ることができて良い体験になりました。普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！