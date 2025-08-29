40・50代が似合う「上品トップス」→【GU】なら990円で買えるのさすが、、！

40・50代の大人世代にしっくりなじみそうな上品トップスが、【GU（ジーユー）】ならなんと税込990円で購入できます！ 中でも今回注目したのは、シルエットに動きを与えるドレープデザインのシャツとブラウス。自然に体のラインをきれいに見せてくれそうなうえ、シンプルだから着回し力にも期待できる予感です。店舗スタッフさんが提案するコーデとともにご紹介します。

上品ドレープの高見えシャツ

【GU】「ドレープシャツ（半袖）」\990（税込）

「この値段でいいの？」と思わず二度見してしまいそうな、高見えする上品トップス。落ち感のあるさらりとした素材で、暑い時期でも涼しく着こなせそうなのがうれしいポイントです。肩や腕まわりをすっきり見せるデザインが気になる部分をさりげなくカバーしつつ、大人らしい品のある印象を与えてくれそう。シンプルだからこそ合わせやすい一枚は、オンオフ問わず幅広く活躍してくれる予感です。

爽やかブルーで大人カジュアルコーデ

ブルーのシャツに、暗色のバギーパンツを合わせたリラックス感のあるスタイル。中に白のタンクトップを重ねることで抜け感が生まれ、カジュアルながらも大人らしいバランスに仕上がっています。爽やかなカラーとゆるっとしたシルエットの組み合わせで、こなれた雰囲気が楽しめそうです。

1枚できまる、大人の涼感トップス

【GU】「ドレープTブラウス（半袖）Z+E」\990（税込）

上品なドレープが映えるブラウスは、こちらもさらっと落ち感のある素材で暑い日も快適に過ごせそう。接触冷感機能が付いているので、汗ばむ季節でもひんやりと心地よいのがうれしいポイントです。幅広の袖口と後ろ襟ぐりのタックが、シンプルながらも洗練されたシルエットを演出。華やかさと涼しさを両立した一枚は、オフィスにも休日のお出かけにも自然となじんでくれそうです。

ホワイトトップス × カーキの大人爽やかコーデ

白のブラウスにオリーブカラーのパンツを合わせた、落ち着いた雰囲気のスタイル。肩にさらりと掛けた黒のシアーカーディガンがアクセントになり、コーデ全体を引き締めています。足元にもカーデと同色のフラットシューズを合わせることで、リラックス感がありつつも上品な仕上がりに。シンプルな組み合わせで、日常スタイルにも取り入れやすそうなスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki