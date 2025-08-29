ROIROM、初冠番組『ROIROM ROAD』放送決定 沖縄で“ルーツ旅”「改めて2人で同じ目標に向かって走っていけそうな気がした」【コメント全文】
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が、日本テレビ（※関東ローカル）で9月5日、12日の2週連続で放送されることが決定した。
【番組カット】2人でドライブ！仲睦まじいROIROM
同番組では、浜川の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地・沖縄での“ルーツ旅”の模様を届ける。2人にはレンタカーが用意され、思い出のレッスン場や秘密の絶景スポット、話題のレジャースポット、絶品ソウルフード店などを巡る。アーティストとしての原点をたどり、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で、2人の青春、新たな旅がはじまる。
本多は「笑いあり涙ありで路己のルーツや、沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！」とコメント。浜川は「普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！」と呼びかけた。
同番組は、9月5日深夜0時30分（6日午前0時30分）から第1話、12日深夜0時40分（13日午前0時40分）から第2話を放送する。放送後からTVer配信も実施。Huluでは未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。第1話は5日、2話は12日、3話は19日、4話は26日となり、それぞれ午後6時から配信開始される。
【コメント全文】
■本多大夢
沖縄に来たら「海で叫んでみよう」とか「手紙を書く」とか普段だったらちょっと恥ずかしいなと思うことも、やってみたくなっちゃいました。これが『ROIROM ROAD』のパワーなのかも。
『ROIROM ROAD』では笑いあり涙ありで路己のルーツや沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！
■浜川路己
2年前の自分を知ってくださっているお世話になった方々に会えて、今の僕たちがどう見えているのか？を知ることができて、良い体験になりました。普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！
