Íç°ì´Ó¤«¤é°ìÂå¤Ç¥È¥è¥¿¡¦¾¾²¼¡¦ÆüÎ©¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¼ý±×´ë¶È¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢ÀÐÌý¡×¤òºî¤Ã¤¿ÇË³Ê¤Î·æÊª¡¢»³²¼ÂÀÏº¡½¡½¡£ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¤«¤Ä¤Æ»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÂÀÏº¤Ï¡¢ÆâÂ¼´Õ»°¤Î¡ÖÈóÀïÏÀ¡×¤Ë¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤¯Æñ¤·¤µ¤Ë¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï70ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÎÀÐÌýÍø¸¢³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢»³²¼ÂÀÏº¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡Ø¥ä¥Þ»Õ¡Ù¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Èà¤ÎÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÖÈóÀïÏÀ¡×¤ÏÀ§¤«ÈÝ¤«
»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¡¦ÀÄÇ¯´ó½É¼Ë¤Ç¤Î·ãÏÀ
¡¡»³²¼ÂÀÏº¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¡Ê¸½ºß¤ÎËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡Ë¤Ï¡¢½éÂå¹»Ä¹¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤æ¤«¤ê¤Î³«Âó¼ÔÀº¿À¤È¥¥ê¥¹¥È¶µÀº¿À¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆâÂ¼´Õ»°¤ä¿·ÅÏ¸Í°ðÂ¤¡¢µÜÉô¶â¸ã¤È¤¤¤Ã¤¿2´üÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¾Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÂÀÏº¤Ï¡¢»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¤Ç¶µ¼ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜÉô¤¬¼ËÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»¥ËÚÀÄÇ¯´ó½É¼Ë¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡´ó½É¼Ë¤Ç¤ÏËè·î¡¢¡Ö·î¼¡²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¡¢Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Æ²¤Ç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ËÀ¸¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Í³¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç±éÀâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæÈ¯É½¤¹¤ë¼Ô¤ä¡¢»þÀª¤òÏÀ¤¸¤ë¼Ô¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤òÄóµ¯¤¹¤ë¼Ô¡¢Î¹¹ÔÃÌ¤ò¸ì¤ë¼Ô¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁêÂÐ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢ÆâÂ¼´Õ»°¤Î¡ÖÈóÀïÏÀ¡×¤¬Æ¤ÏÀ¤ÎµÄÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼´Õ»°¤Ï¡¢ÆüÏªÀïÁè¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÈóÀï¡×¤ò¾§¤¨Â³¤±¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¡ÖÎÙ¿Í¤ò°¦¤»¡×¤È¤¤¤¦ÎÑÍýÅª¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê¿ÏÂÅª²ò·è¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡¢ÆÃ¤ËÊÝ¼éÁØ¤ä·³Éô¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÏªÀïÁè¤Ï¡¢ÂÀÏº¤¬»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Î1905Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶½Ê³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÂ¼¤ÎÈóÀïÏÀ¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈóÀïÏÀ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿À®ÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
