¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè½µ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬Ê¸½ñ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬Äó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍè½µ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬Ê¸½ñ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈSNS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÍ»Ö¹ñ¤¬ÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÉ¶õÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌò³ä¤ä´ØÍ¿¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤é¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£