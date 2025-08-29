TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤Î88ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ÓÀî¶è¤ÎJRÆîÀé½»±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë29³¬·ú¤Æ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î18³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¡Ö±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÙÈ÷°÷¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï½»¿Í¤Î¿ùËÜ¾Ï»Ò¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£