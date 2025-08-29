◆テニス ▽全米オープン（２８日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が４年ぶりの３回戦に進出だ。同４７位のヘイリー・バプティスト（米国）に６―３、６―１の７０分でストレートで勝ち。３回戦では、２０２０年優勝以来の１６強入りをかけ、同１８位で第１５シードのダリア・カサトキナ（オーストラリア）―同６５位でロシア出身のカミラ・ラヒモワの勝者と対戦する。

大坂の新スタイルである負けないテニスが際立った。凡ミスが相手より約半分の１３本。安定性を重視したプレーで、最後は相手のダブルフォルトを引き出した。「今日のプレーは、とてもハッピー。彼女はとても危険な選手だから、満足している」。

過去、２度の対戦は、いずれも今年だ。大坂は、２戦全勝だが、ともにフルセットの接戦だった。特に、３月のマイアミ・オープン３回戦は、３時間の大激戦で、「今年、最もタフな試合のひとつだった。だから、（今日は）ものすごく集中した」。

その相手に、わずか７０分で４ゲームしか落とさない快勝だ。１回戦同様に、リスクを取る派手なプレーよりも、凡ミスを減らし、じっくりとラリーをする安定したプレーが光った。相手は、ミスをしない大坂にいらだち、ミスが生まれた。

１回戦のウェアは、夜の部に合わせ、バラをモチーフにしたオレンジレッドのど派手な衣装。この日は、昼の部の試合で、色は紫でまとめた。「ファッションはテニスの一部」。プレーもウェアも、大注目の大坂が戻ってきた。