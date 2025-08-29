ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７２ドル高 シカゴ日経平均先物は４万２９５０円
NY株式28日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 45637.63（+72.40 +0.16%）
ナスダック 21725.19（+135.05 +0.63%）
CME日経平均先物 42950（大証終比：+20 +0.05%）
欧州株式28日終値
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.635（+0.027）
10年債 4.207（-0.027）
30年債 4.875（-0.047）
期待インフレ率 2.414（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.426（-0.024）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.33（+0.18 +0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3478.60（+30.00 +0.87%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112513.88（+91.94 +0.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1652万4914（+13503 +0.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
