NY株式28日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　45637.63（+72.40　+0.16%）
ナスダック　　　21725.19（+135.05　+0.63%）
CME日経平均先物　42950（大証終比：+20　+0.05%）

欧州株式28日終値
英FT100　 9216.82（-38.68　-0.42%）
独DAX　 24039.92（-6.29　-0.03%）
仏CAC40　 7762.60（+18.67　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.635（+0.027）
10年債　 　4.207（-0.027）
30年債　 　4.875（-0.047）
期待インフレ率　 　2.414（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.695（-0.005）
英　国　　4.699（-0.037）
カナダ　　3.426（-0.024）
豪　州　　4.286（-0.039）
日　本　　1.613（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.33（+0.18　+0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3478.60（+30.00　+0.87%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112513.88（+91.94　+0.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1652万4914（+13503　+0.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ