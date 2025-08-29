¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ï¾åÛêÄª¿ó¡¡Íè¤¿¤¾ºÇ¶¯·³ÃÄ¤ÎÀ±
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï4ÆüÌÜ¡£SGÌ¾Êª´ë²è¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÎËÜ´Öµ¼Ô¤Ï1¡¢10R¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¾åÛêÄª¿ó¡Ê31¡áÂçºå¡Ë¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£ºÇ¶¯Âçºå»ÙÉô¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È18Æþ¤ê¤ÏºÇÄã¥Î¥ë¥Þ¤À¡£
¡¡Á´¹ñ24¾ì¤Î´é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡£ºÇ¶¯»ÙÉô¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¤«¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎSGÍ¥¾¡²ó¿ô¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂçºå»ÙÉô¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Î41V¡£2°Ì¤¬21V¤ÎÀÅ²¬»ÙÉô¤Ç3°Ì¤¬19V¤ÎÊ¡²¬»ÙÉô¡£¤½¤â¤½¤âº£²ó½Ð¾ì¤Î¾¾°æ¤¬12V¡¢ÀÐÌî¤¬11V¤Ç¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç¤âÀÅ²¬»ÙÉô¤ò¾å²ó¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤À¡£
¡¡ºÇ¶¯·³ÃÄ¤«¤éº£²óÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¾åÛê¤È¾¾°æ¡ÊÀÐÌî¤Ï³«ºÅ»Ü¹Ô¼Ô¿äÁ¦ÏÈ¡Ë¡£¾åÛê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤À¤¬ºòÇ¯¤Ï³«ºÅ»Ü¹Ô¼Ô¿äÁ¦ÏÈ¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤ÎÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°V¤âÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤¤¤ËÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ½»Ç·¹¾¤«¤é½é¿äÁ¦¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÀÐÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î2¿Í¤È½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁêËÀ¤Ï2Ï¢ÂÐÎ¨27¡óÂæ¤Î49¹æµ¡¡£Áª¼ê¤â¾ïÃóµ¼Ô¤â¡Èµ¡ÎÏº¹¤¬ÆüËÜ°ì¡É¤ÈÏÃ¤¹¼ã¾¾¤Ç¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1ÁöÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ü¥Ç¡¼¸ò´¹¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥Ú¥éÄ´À°¤ÇÀï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ6R¤Ïµ¡ÎÏÅª¤Ë¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÆÃ·±¤âËÜÈÖ¤â¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ¨¤²¤Æ2Áö15ÅÀ¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¶¯·³ÃÄ¤ÎÀ±¤¬Í½Áª¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯½àÍ¥¿Ê½Ð¤À¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û1R¡¢²ó¤ê¹þ¤àÀ¾»³¤ËÂÐ¤·¤Æ2¥³¡¼¥¹»à¼é¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£¼«ºß¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¡ã2¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã2¡ä¡ã3¡äÎ®¤·¡£10R¤Ï±Ô¤¯·þ¤êº¹¤¹¡ã5¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã5¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¤ÇÁÀ¤¦¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ°Ê¹ß¤ÏÆü¡¹¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë42ºÐ¡£