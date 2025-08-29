

車体傾斜装置付きで最高時速160kmの気動車、ドイツ鉄道612型（撮影：橋爪智之）

1825年にイギリスで初めて商業目的の鉄道が開業してから、今年2025年で200年。その最初期の鉄道を支えた動力は蒸気機関であった。産業革命の主役でもあったこの技術を動力として用いた蒸気機関車によって鉄道は発達し、200年の歳月を経た現在も、多くの国で交通機関の主役となっている。

だが、技術の進歩と共に動力は変化し、とりわけ電気を動力源として使うようになってから、幹線の主役は電車や電気機関車に取って代わられた。一方で電化には多額の工事費が必要で、ある程度の需要がある路線でなければ電化は難しい。

実は非電化区間が多い欧州

そのため、今も多くの非電化路線が残っているが、その動力源は蒸気機関に代わり、内燃機関が用いられるようになった。ディーゼル機関車や気動車といった内燃機関を用いた車両は1960年代以降、世界各国で開発が進んだことで急速に数を増やしていき、1970〜80年代までに多くの国で蒸気機関車は引退した。

近年に至るまで、非電化区間の主役は間違いなくディーゼル機関車や気動車だった。ここ数年は、バッテリーや水素といった新しい技術が台頭し、排出ガスが課題となるディーゼルエンジンを用いた車両に取って代わられると見られていたが、まだ技術的な成熟が必要で、完全な転換にはもう少し時間が必要と言えるだろう。

では、まだ多くの非電化路線が残るヨーロッパ圏では、どのようなディーゼル車両が活躍しているのだろうか。

各国の非電化区間の現状と、そこで活躍する車両を見てみよう。

4万キロ以上の路線網を持つドイツの鉄道は半分の約2万キロが電化されているが、それ以外は非電化で、複線化されている幹線であっても非電化路線があり、旅客列車は気動車、貨物列車はディーゼル機関車が牽引している。

以前は機関車牽引の客車列車も多く走っていたが、新型気動車の大量投入や、非電化路線の電化工事により、年々減少傾向にある。

現在も残っている客車列車は、優等列車「インターシティ」の運用が中心だ。非電化区間用の高速車両、ICE-TD型が不具合で全車引退してしまった今、優等列車はディーゼル機関車牽引の客車列車に頼らざるをえないのが現状だ。一方でローカル列車の多くは新型気動車に置き換わっており、中には車体傾斜装置付きで最高速度が時速160kmに達する、612型という高性能車両も運用されている。



カーブ区間で車体を傾けて駆け抜けるドイツ鉄道の612型気動車（撮影：橋爪智之）

「電化区間では電車」の新型が増える国も

フランスもドイツと同様、多くの非電化路線が存在し、やはり複線の幹線も存在する。数年前までは、機関車牽引の「アンテルシテ」が運行されていたが、車両の老朽化が進んでいたこともあり、新型車両への置き換えが行われた。

その際、一部区間に電化区間が含まれていたことから、電化区間では架線からの電気で走る電車として、非電化区間ではエンジンで発電して走る電気／ディーゼルのバイモード車両が投入されている。純粋な気動車も多く運用されているが、電化区間が混在する路線にはバイモード車両が積極的に投入されており、電化されている区間では電車として運用されているのがフランスの特徴だ。



フランスのバイモード車両、Regiolis B83500型（撮影：橋爪智之）

主要幹線については完全に電化されており、非電化区間はローカル線に集中しているのがイタリアだ。

これまでディーゼル機関車牽引の客車列車も気動車も数多く運行されていたが、日立レール製で電気とバッテリー、ディーゼルエンジンを組み合わせた「トライブリッド」車両の「マサッチョ」がデビューし、急速に旧型車の置き換えが進んでいる。1970〜80年代に製造された気動車は、現在はほぼ姿を消しており、客車列車も徐々に置き換わりつつある。



急速に数を減らしつつあるイタリアの機関車牽引客車列車（撮影：橋爪智之）

南部の非電化区間で運行されているインターシティは、機関車牽引の優等列車として残っていたが、マサッチョのインターシティ仕様が製造され、これらも置き換えられてしまった。一方で先日、マサッチョのバッテリー強化型、すなわちディーゼルエンジンを搭載していない「完全電化仕様」が出場しており、日立が目指していた強化型バッテリーによるディーゼルエンジンの代替が現実味を帯びてきたようだ。



日立レールのトライブリッド車両「マサッチョ」（撮影：橋爪智之）

奇抜すぎるデザインの気動車、後継は電車に

車体前面がゴムで覆われた、独特なデザインで有名なデンマークの気動車IC3型は、1990年から営業で使用され、すでに35年が経過した。運用の柔軟性や高い信頼性により、長年にわたってデンマーク国内の長距離輸送を支えてきたが、経年のため後継車による置き換えが計画されていた。

ところが、後継となる予定だったIC4型は不具合が多発。IC3型の置き換えは断念せざるをえなくなり、機器を更新して今も使い続けられている。置き換え用となる新車は2027年以降に投入される予定で、アルストムが受注した。だが、デンマーク国内の幹線は電化が完了しているため、気動車ではなく電車となる。

デンマークのローカル線は今も非電化区間が大半を占めるが、こちらはシーメンスとの間でバッテリー車両の導入へ向けた準備が進められており、低温下で問題なく使用できるのかが注目される。



ドイツとデンマーク間の鉄道連絡船による航送に使われたIC3型気動車。前面がゴムに覆われたデザインが特徴だ（撮影：橋爪智之）

中欧地域へ目を向けると、ポーランドやチェコといった国々も、膨大な数の非電化路線網があり、これらの主役はディーゼル機関車および気動車となっている。しかし近年、ディーゼル／電気やバッテリー／電気のバイモード車両が少しずつ増えてきており、低公害車両の導入が徐々に進んでいる。



チェコ鉄道の非電化区間の主役である814型気動車（撮影：橋爪智之）

ディーゼルの「次」はバッテリーか？

水素やバッテリーなどの新技術の登場で、非電化区間の車両も今後は変化していくとみられる。だが、現時点では水素による燃料電池技術は未成熟で、導入を急いだドイツではトラブルが続発して運行停止に追い込まれるなど、まだ当分はディーゼルエンジンに頼らなければならないというのが実情のようだ。

その隙を突いて、バッテリー技術が大きく進化を遂げている。当初は航続距離で不安を抱える面もあったことで、ディーゼルエンジンとの併用により「ゼロ・エミッション」ではなく、「低公害」という形で環境問題に対応した。

バッテリー技術は日進月歩で高まっており、航続距離もどんどん長くなってきていることから、昨今の各国の車両導入実績を見ても、水素よりバッテリーの方が先に、ディーゼルエンジンを置き換える切り札になる可能性があると言えよう。



（橋爪 智之 ： 欧州鉄道フォトライター）