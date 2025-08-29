日本ラグビー協会は２８日、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録選手を発表。ロックのワーナー・ディアンズ（２３）＝ＢＬ東京＝が新主将に任命された。カナダ戦は欠場するフッカー原田衛（２６）との共同主将。オンラインで会見したディアンズは「キャプテンは人生で初めて。自分の成長とキャリアにとって、大きなステップ」と意気込んだ。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ、６５）によると、７月のウェールズ戦で主将だったＦＷリーチ・マイケル（３６）＝ＢＬ東京＝が２人を推薦。２３歳４か月での主将は、２００７年６月の佐々木輶道の２３歳８か月を上回り戦後最年少。指揮官も「彼の力量を更に高めるには責任がきっかけになると思う。世界でベストなロックになってほしい」と、期待を寄せる。

２人にとってＢＬ東京の先輩でもあるリーチからは、ともに「頑張れ」と短くエール。日本は今大会、１９年以来となる優勝を目指す。同じニュージーランド出身で、日本代表主将を務めたリーチに憧れたディアンズは「プレーでチームを引っ張りたい。フィジカルにいきたい」。身長２０１センチより大きな存在感をグラウンドで示す。（大谷 翔太）