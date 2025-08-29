“10番”伊東純也が待望のヘンク復帰後初ゴール！巧みな反転から技ありのアウトサイド弾【ELプレーオフ】
現地８月28日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ第２レグで、伊東純也が加入したベルギーのヘンクが、ポーランド王者レフ・ポズナンと敵地で対戦。伊東が待望の復帰後初ゴールを決めた。
ホームでの第１レグを５−１で大勝したヘンクはスコアレスで迎えた31分、ペナルティエリア内でパスを受けた伊東が、巧みな反転で前を向き、右足のアウトサイドで技ありのシュート。見事にファーサイドへ流し込んでみせた。
加入後初先発となった32歳は、これが３年ぶりに復帰したヘンクでの初得点。新背番号10を指さし、喜びを表現した。
ヘンクはその後に逆転を許し、この試合は１−２で敗れたものの、アグリゲートスコア６−３で勝利し、本大会出場が決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
