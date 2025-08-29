今季初ゴールを決めた伊東。(C)Getty Images

　現地８月28日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ第２レグで、伊東純也が加入したベルギーのヘンクが、ポーランド王者レフ・ポズナンと敵地で対戦。伊東が待望の復帰後初ゴールを決めた。

　ホームでの第１レグを５−１で大勝したヘンクはスコアレスで迎えた31分、ペナルティエリア内でパスを受けた伊東が、巧みな反転で前を向き、右足のアウトサイドで技ありのシュート。見事にファーサイドへ流し込んでみせた。
 
　加入後初先発となった32歳は、これが３年ぶりに復帰したヘンクでの初得点。新背番号10を指さし、喜びを表現した。

　ヘンクはその後に逆転を許し、この試合は１−２で敗れたものの、アグリゲートスコア６−３で勝利し、本大会出場が決定した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

