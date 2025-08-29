大泉洋「マギーさん！久しぶり！」楽屋入ったら“おじさんのマギー”じゃなかった
俳優の大泉洋（52歳）が、8月27日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。“美しいマギー”と“おじさんのマギー”について語った。
現在、“東京の旅”をしている大泉洋ら一行は、今回、東京・久我山にあるスリランカカレーのお店へ。そこはTEAM NACSとも縁の深い、俳優・演出家のマギー（53歳）の妻がやっているお店で、大泉は何度も訪れているという。
すると、大泉は移動中の車内で「間違いないでください。“マギーさん”という美しいモデルの方、女性じゃなくて、男性のマギーさん。言い方が悪いですけど“汚い方のマギー”です。“おじさんのマギー”。表記も完璧一緒ですから、カタカナで“マギー”なんです」と、モデルのマギー（33歳）と、俳優・演出家のマギーの違いについて語り始める。
大泉は「気をつけないといけない。テレビ局で、私、本当に、美しい方のモデルのマギーさんの楽屋をがっちり開けたことあります」と告白。「マギーさん！久しぶり！…本当、すみません！！」と“マギー違い”だったことにすぐ気が付き、モデルのマギーに「あっ…すみません、女の方のマギーでした」と言われたそうで、「よくあるんでしょうね」と語った。
現在、“東京の旅”をしている大泉洋ら一行は、今回、東京・久我山にあるスリランカカレーのお店へ。そこはTEAM NACSとも縁の深い、俳優・演出家のマギー（53歳）の妻がやっているお店で、大泉は何度も訪れているという。
大泉は「気をつけないといけない。テレビ局で、私、本当に、美しい方のモデルのマギーさんの楽屋をがっちり開けたことあります」と告白。「マギーさん！久しぶり！…本当、すみません！！」と“マギー違い”だったことにすぐ気が付き、モデルのマギーに「あっ…すみません、女の方のマギーでした」と言われたそうで、「よくあるんでしょうね」と語った。