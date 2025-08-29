◇男子ゴルフツアー Sansan・KBCオーガスタ 第1日（2025年8月28日 福岡県・芥屋GC＝パー72）

ツアー未勝利の古川龍之介（24＝ゼビオホールディングス）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、首位と2打差の3位と好発進した。ツアー通算5勝の稲森佑貴（30＝国際スポーツ振興協会）が8アンダーで単独首位に立った。

連続バーディーで締めた古川は「ボギーなしなので一日トータルでは良かった」と汗を拭った。

今大会は選手紹介の際に自身が選んだ入場テーマ曲が流れる。古川が選んだのは福岡県民謡の「祝いめでた」。福島県出身だが、現在は福岡県に拠点を置く。「福岡の人たちに知ってもらいたい」と第二の地元愛を全開にして臨んでいる。今回のコースは6月の下部ツアーでプロ初優勝を飾った舞台。直近3試合で3位が2度と好調な24歳は「この流れを逃したくはない」と力強く話した。

▼3位石川遼 肌感15位くらいの内容だった。（2イーグルは）凄くラッキー。忘れられないミスもあるので、残り3日間修正して徐々に良くしていきたい。（ツアーでは22年ANAオープン第3日以来の1ラウンド2イーグル）