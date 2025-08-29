TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤³¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤º¤ì¤âÀÑÍð±À¤«¤é¿á¤­¹ß¤í¤·¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Î²ô¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢±²¤ò´¬¤¤¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÎµ´¬¡×¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¢§ÆÍÉ÷¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ë³èÈ¯¤ÊÀÑÍð±À¤¬¶á¤¯¤òÄÌ²áÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§Ï³ÅÍ±À¤ä°ÜÆ°¤¹¤ë±²¤Ê¤É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£