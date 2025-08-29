女優の趣里（３４）と、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）が結婚していたことが２８日、スポーツ報知の取材で分かった。関係者によると、趣里は第１子を妊娠している。既に婚姻届を提出しており、趣里の両親の俳優・水谷豊（７３）、女優・伊藤蘭（７０）ら近い関係者にも報告を済ませているという。２９日にも本人たちの発表を予定している。

２０２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロインで知られるトップ女優と、人気アーティストがひそかにゴールインしていた。

ふたりに共演歴はないが、インターナショナルスクールに通っていたという共通点がある。面倒見のいい性格で知られる趣里と、８歳下の三山は出会いからほどなくして交際に発展し、生涯の伴侶として連れ添うことを決断。関係者によると、趣里には新たな命が宿っているという。昨年、結婚３５周年を迎えた水谷夫妻は、近く初孫を迎えることになる。

趣里は、プロバレリーナを目指して１５歳で英国留学したものの、けがで断念。失意の中、舞台や映像の世界を志すようになり、１１年に女優デビューした。“親の七光り”と揶揄（やゆ）する声も実力ではねのけ、存在感を発揮してきた。

２２年にはオーディション最年長の３２歳で、「ブギウギ」の主演をつかみ、歌手・笠置シヅ子さんをモデルとしたヒロインを熱演。母の伊藤は以前、スポーツ報知のインタビューで娘について「仕事や人に対する思いが真っすぐ。向き合い方が真面目」と評しており、仕事とプライベートを両立させていたようだ。

一方の三山は、１６年に俳優デビューし、映画や舞台を中心に活動。２１年にＳＫＹ―ＨＩ主催のボーイズグループオーディションで、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のメンバーに選ばれ、花のあるパフォーマンス力で一躍人気となった。２４年前期の朝ドラ「虎に翼」ではヒロインの弟を好演するなど、俳優業としても活動の場を広げていた。

そんな中、今年４月に一部週刊誌で女性との交際トラブルが報じられ、５月には活動休止とソロとしての所属事務所「Ｆｌａｓｈ Ｕｐ ｅｔｏｉｌｅ」からの独立を発表。来年２月のファンミーティングまで活動休止を予定しており、復帰は未定となっている。

三山のスキャンダルが原因で水谷・伊藤夫妻がまな娘との関係に難色を示しているとの一部報道もあったが、両親を含め、周囲は２人の大人としての決断に理解を示しているという。趣里は今後、自身と生まれてくる赤ちゃんの健康を最優先に活動していくとみられる。

◆趣里（しゅり）１９９０年９月２１日、東京都生まれ。３４歳。２０１１年、ＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生ファイナル」で女優デビュー。１３年、「おとぎ話みたい」で映画初主演。１８年、主演映画「生きてるだけで、愛。」で日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞。２４年、フジ系「モンスター」でゴールデン・プライム帯の連ドラ初主演。他の出演作にＴＢＳ系「ブラックペアン」シリーズなど。血液型Ｏ。

◆三山 凌輝（みやま・りょうき）１９９９年４月２６日、愛知県出身。２６歳。２０１６年、ＴＢＳ系「ダメな私に恋してください」で俳優デビュー。２１年、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩとして「Ｇｉｆｔｅｄ．」でメジャーデビュー。２２年から３年連続で日本レコード大賞優秀作品賞。俳優としての主な出演作はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」、ＴＢＳ系「イグナイト―法の無法者―」。特技はボクシング。英検準１級。血液型Ｏ。