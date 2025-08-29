女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。きょう29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届は既に提出。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。

三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、芸能活動を事実上休止している。

BE:FIRST加入前から俳優としても活動しており、2024年放送のNHK朝ドラ「虎に翼」でヒロインの弟を好演。若手実力派俳優として注目を浴びつつあった。

そんな中で報じられた女性トラブル。交際していたアパレル会社経営の女性に2年間で1億円を貢がせたことや、婚約破棄をしたことが伝えられた。所属事務所は「法令に違反していることがないことを確認しております。交際は最終的に結婚には至らず、双方合意のもとで関係を終了しております」と説明したが、この女性問題を理由に5月に所属事務所とBE:FIRSTのマネジメント事務所の双方からの独立が発表された。現在はグループ活動も休止しており、事実上の活動停止状態だ。

マネジメント側が厳しい対応を取った理由には、女性問題の発覚が初めてではなかったことも背景にある。デビュー前のグループオーディションの最中に、10代の女性タレントとの“お泊まり”が報じられ、SNSで謝罪する騒動となった。デビューメンバー発表の際には、プロデューサーを務めたSKY―HI（38）が「先の道が少し、いばらになってしまうことも含めて、覚悟ができているかどうかだけ確認させてください」と三山に問う場面もあった。

これらの経緯から、趣里との交際について世間では心配する声が上がっていた。関係者によると、現在は身重の趣里を支える日々を送っているという。公私ともに信頼を回復し、再出発を果たすことが趣里とその両親に見せる「誠意」となりそうだ。

◇三山 凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身の26歳。2016年に俳優としての経歴をスタート。21年、オーディション番組「THE FIRST」から「BE:FIRST」としてデビュー。今年2月公開の「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。