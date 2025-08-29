女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。きょう29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届を既に提出している。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。

趣里は俳優の水谷豊（73）、女優の伊藤蘭（年齢非公表）夫妻の1人娘。幼少期から水谷に「芸能界には来るな」と芸能界入りを反対されてきたが、2011年に20歳で女優デビュー。2018年の主演映画「生きてるだけで、愛。」では、ヌードを披露する体当たりの演技に挑戦し、19年の日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。NHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）では2471人の中からヒロインに選ばれて実力派女優として確固たる地位を築いた。この時、朝ドラのオーディションは4度目の挑戦だった。意思を貫く強さが魅力の一つでもある。

高い演技力を持つ趣里が迎えた人生の節目。新たな経験を積み、今度はどんな姿を見せてくれるのか、楽しみは尽きない。

◇趣里（しゅり）1990年（平2）9月21日生まれ、東京都出身の34歳。2011年にTBS「3年B組金八先生ファイナル 最後の贈る言葉」で女優デビュー。18年放送のTBS日曜劇場「ブラックペアン」では寡黙で頼れる敏腕看護師を演じ、注目を集めた。誕生日は水谷の親友松田優作さんと同じ。

◇三山 凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身の26歳。2016年に俳優としての経歴をスタート。21年、オーディション番組「THE FIRST」から「BE:FIRST」としてデビュー。今年2月公開の「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。