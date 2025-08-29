俳優・浜辺美波「写真集」1位 2位は元乃木坂46・秋元真夏、3位は本田真凜の初写真集【オリコンランキング】
俳優・浜辺美波の『浜辺美波写真集 25』が、週間1.2万部を売り上げ、8月29日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で1位を獲得した。
【撮り下ろし写真】表紙はすっぴん！写真集を披露した浜辺美波
本作は、浜辺美波の25歳の節目を記念してオランダ・アムステルダムで撮影。自由に買い物をする姿や、初のすっぴんなど、海外ロケだからこそみられる表情を収めた。
同ランキング2位には、元乃木坂46の二代目キャプテンで、タレント・秋元真夏のフォトブック『秋元真夏フォトブック『淡淡（あわあわ）』』が、週間売上1.0万部でランクイン。撮影は、季節をまたいで3回にわたり行われ、それぞれ異なる土地とテーマで新たな表情を引き出している。
続く3位には、プロフィギュアスケーター・本田真凜の初写真集『本田真凜1st写真集 MARIN』が、週間売上0.9万部でランクインした。撮影は、自身も試合やアイスショーで幼い頃から何度も訪れたことのある思い出の地・台湾。街中を散歩するように撮影した様子や、バレエスタジオで踊りながら撮影したシーンなど、素顔を詰め込んだ一冊になっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月1日付：集計期間：2025年8月18日〜24日＞
