¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¼Ü¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÂçËþÂ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬½Ð±é¤¹¤ëÃæ¹ñ¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPERFECT DIARY¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢29Æü¤«¤éPerfect Diary Japan¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤¿15ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥á¥¤¥¯¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡×ÊÓ¤ò¡¢9·î16Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ëÁ°È±¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æ»»Þ½ÙÍ¤
¡¡º£²ó¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ´Êý°Ì¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æ»»Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò360ÅÙ¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸÷¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤ä¡¢È©¤òÊñ¤à¥ô¥§¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Ë»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¸¸±Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¡¢¥«¥á¥é¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÌ¥¤»¤ëÆ«´ïÈ©¤È¿§µ¤Éº¤¦¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æ»»Þ¤Î¡ÈÈþ¡É¤òÁ´Êý°Ì¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î16Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Î2Âç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆËÜCM¤ÎÅê±Æ¤¬·èÄê¡£¤Ê¤ª¡¢29Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ã¥× ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¿·2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¤äPLAZA¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹7.2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¸÷¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÆÃÊÌ¤ËÀßÃÖ¡£¤½¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ»»Þ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Ñ¤Ë¡£
¡¡¡ÖËÜÊª¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÆ»»Þ¤Î¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤Ë¸½¾ì¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à½Ö´Ö¤â¡£Èþ¤·¤µ¤È¥ª¡¼¥é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢Æ»»Þ¤Î±Æ¤¬½ù¡¹¤Ë¿¤Ó¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ÈÈþ¤·¤¯½Å¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢È©¤òÊñ¤à¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Ë¡¢Æ»»Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¸¸±Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¡£
¡¡Æ»»Þ¤Î±Æ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Æ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯³ÑÅÙ¤äÊâ¤¯Â®ÅÙ¡¢Êý¸þ¤òÆ»»ÞËÜ¿Í¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Ç°Æþ¤ê¤ËÄ´À°¡£±Æ¤òÁà¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤Ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¿ô²ó»î¤·¤¿¸å¤¹¤°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î±Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥ô¥§¡¼¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ä´é¤Î³ÑÅÙ¤òÄÉµá¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡ÈÈþ¡É¤òµá¤á¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Î´é¤Î³ÑÅÙ¤ä¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ°ìËÜ°ìËÜ¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î±ð´¶¤Þ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¶áµ÷Î¥¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Æ»»Þ¤ÎÆ«´ïÈ©¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡ÈÈþ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»£±Æ¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È
¡½¡½»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
Á°²ó¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÇò¤¤À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤è¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¥é¥¤¥È¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½PERFECT DIARY¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ï¡©
Î¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤âPERFECT DIARY¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÉáÃÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ß¤¿¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥Ã¥×¤òÆÃ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤âÁ´Á³Íî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¾ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡©
¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â³Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê£È¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ³¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¼«Ê¬¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
ºòÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌó40¸ø±é¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡Ö¤É¤¦¤â¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ç¤¹¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£A¥á¥í¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óA¥á¥í¤ËÈï¤é¤º¡¢¥ß¥¹¤Ê¤¯¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½PERFECT DIARY ¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î°ìÂÎ²½¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¡ü¡ü¤È¡ü¡ü¤Î°ìÂÎ²½¡×¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î°ìÂÎ²½¡×¤ÏËÍ¤¿¤Á¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î»þ¤È¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÇÐÍ¥¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤ä¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëPERFECT DIARY¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤è¤êÈþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ëÁ°È±¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æ»»Þ½ÙÍ¤
¡¡º£²ó¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ´Êý°Ì¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æ»»Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò360ÅÙ¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸÷¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤ä¡¢È©¤òÊñ¤à¥ô¥§¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Ë»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¸¸±Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¡¢¥«¥á¥é¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÌ¥¤»¤ëÆ«´ïÈ©¤È¿§µ¤Éº¤¦¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æ»»Þ¤Î¡ÈÈþ¡É¤òÁ´Êý°Ì¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹7.2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¸÷¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÆÃÊÌ¤ËÀßÃÖ¡£¤½¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ»»Þ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Ñ¤Ë¡£
¡¡¡ÖËÜÊª¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÆ»»Þ¤Î¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤Ë¸½¾ì¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à½Ö´Ö¤â¡£Èþ¤·¤µ¤È¥ª¡¼¥é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢Æ»»Þ¤Î±Æ¤¬½ù¡¹¤Ë¿¤Ó¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ÈÈþ¤·¤¯½Å¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢È©¤òÊñ¤à¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Ë¡¢Æ»»Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¸¸±Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¡£
¡¡Æ»»Þ¤Î±Æ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Æ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯³ÑÅÙ¤äÊâ¤¯Â®ÅÙ¡¢Êý¸þ¤òÆ»»ÞËÜ¿Í¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Ç°Æþ¤ê¤ËÄ´À°¡£±Æ¤òÁà¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤Ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¿ô²ó»î¤·¤¿¸å¤¹¤°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î±Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë±Û¤·¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥ô¥§¡¼¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ä´é¤Î³ÑÅÙ¤òÄÉµá¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡ÈÈþ¡É¤òµá¤á¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Î´é¤Î³ÑÅÙ¤ä¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ°ìËÜ°ìËÜ¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î±ð´¶¤Þ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¶áµ÷Î¥¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Æ»»Þ¤ÎÆ«´ïÈ©¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡ÈÈþ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»£±Æ¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È
¡½¡½»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
Á°²ó¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÇò¤¤À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤è¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¥é¥¤¥È¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½PERFECT DIARY¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ï¡©
Î¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤âPERFECT DIARY¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÉáÃÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ß¤¿¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥Ã¥×¤òÆÃ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤âÁ´Á³Íî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¾ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡©
¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â³Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê£È¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ³¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¼«Ê¬¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
ºòÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌó40¸ø±é¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡Ö¤É¤¦¤â¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ç¤¹¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£A¥á¥í¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óA¥á¥í¤ËÈï¤é¤º¡¢¥ß¥¹¤Ê¤¯¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½PERFECT DIARY ¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î°ìÂÎ²½¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¡ü¡ü¤È¡ü¡ü¤Î°ìÂÎ²½¡×¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î°ìÂÎ²½¡×¤ÏËÍ¤¿¤Á¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î»þ¤È¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÇÐÍ¥¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤ä¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëPERFECT DIARY¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤è¤êÈþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª