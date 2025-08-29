日本代表の追加候補・鎌田大地が公式戦4戦ぶり復帰で先発、“ほぼ”フル出場! パレスはECL本大会出場が決定
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は28日にプレーオフ第2戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはフレドリクスタ(ノルウェー)と対戦し、0-0のドロー。第1戦を1-0で制したパレスが2試合合計で上回り、本大会出場を決めた。スタメン入りした鎌田は公式戦4試合ぶりの出場で、後半アディショナルタイム3分過ぎに交代した。
鎌田はシーズン開幕戦で負傷していた。10日、FAカップ王者として出場したFAコミュニティシールドでスタメン入り。だが、前半27分に膝を痛めたことで途中交代となっていた。その後、鎌田はプレミアリーグ開幕節、第2節、ECLプレーオフ第1戦と公式戦3試合連続でメンバー外。今回4試合ぶりに待望の復帰となった。
第1戦を1-0で勝利したパレスは、3-4-2-1の布陣を敷く。鎌田は左シャドーで先発した。前半はフレドリクスタにボールを持たれる時間が続き、鎌田はポジショニングを変えながらボールを動きを円滑にしようと努めた。だが、前半はスコアレスのまま折り返した。
後半も拮抗した展開が続く。鎌田は2ボランチのMFジェフェルソン・レルマが負傷して一時的にピッチから去ると、ボランチの一角で短時間のみプレーするなど気の利いた動きを見せる。後半13分にはカウンターでボールを持ち、スルーパスで起点となった。42分にも同様に味方のカウンターを演出。後半アディショナルタイム3分過ぎに途中交代となった。
試合はそのまま終了し、0-0のドロー。パレスは2試合合計で1-0と上回り、本大会出場を決めた。ECLのリーグフェーズは10月2日に開幕予定となっている。
日本代表は28日に9月上旬のアメリカ遠征メンバー25人を発表した。従来27人を招集するパターンが多く、森保一監督も会見で「今日これから今週末の試合を見て、最低でも一人増やそうかなと思っている」と追加招集を示唆。今日の試合から復帰した鎌田は28日時点のメンバーには入っていなかったが、追加招集の候補として有力視されている。
昨シーズンのFA杯王者であるクリスタル・パレスは本来、今シーズンはUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場のはずだった。しかし共同オーナーのジョン・テクスター氏が、同じくEL出場権を手にしているリヨンの筆頭株主であることが問題となり、EL出場権はリヨンに譲られていた。EL出場を逃してECLプレーオフに回ったパレスだが、無事にECLの本大会行きが決まった。
パレスは31日にプレミアリーグ第3節でアストン・ビラと対戦。鎌田の連続出場にも期待が懸かる。
