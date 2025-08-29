ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 45575.79（+10.56 +0.02%）
ナスダック 21707.21（+117.07 +0.54%）
CME日経平均先物 42955（大証終比：+25 +0.06%）
欧州株式28日終値
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.641（+0.033）
10年債 4.213（-0.021）
30年債 4.879（-0.043）
期待インフレ率 2.420（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.432（-0.018）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.54（+0.39 +0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3475.90（+27.30 +0.79%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112270.81（-151.13 -0.13%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1648万8091（-22195 -0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45575.79（+10.56 +0.02%）
ナスダック 21707.21（+117.07 +0.54%）
CME日経平均先物 42955（大証終比：+25 +0.06%）
欧州株式28日終値
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.641（+0.033）
10年債 4.213（-0.021）
30年債 4.879（-0.043）
期待インフレ率 2.420（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.432（-0.018）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.54（+0.39 +0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3475.90（+27.30 +0.79%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112270.81（-151.13 -0.13%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1648万8091（-22195 -0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ