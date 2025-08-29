NY株式28日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　45575.79（+10.56　+0.02%）
ナスダック　　　21707.21（+117.07　+0.54%）
CME日経平均先物　42955（大証終比：+25　+0.06%）

欧州株式28日終値
英FT100　 9216.82（-38.68　-0.42%）
独DAX　 24039.92（-6.29　-0.03%）
仏CAC40　 7762.60（+18.67　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.641（+0.033）
10年債　 　4.213（-0.021）
30年債　 　4.879（-0.043）
期待インフレ率　 　2.420（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.695（-0.005）
英　国　　4.699（-0.037）
カナダ　　3.432（-0.018）
豪　州　　4.286（-0.039）
日　本　　1.613（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.54（+0.39　+0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3475.90（+27.30　+0.79%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112270.81（-151.13　-0.13%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1648万8091（-22195　-0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ