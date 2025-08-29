故マイケル・ジャクソンの長男、8年の交際実らせ婚約発表「愛しているよ、ベイビー」

故マイケル・ジャクソンの長男であるプリンス・ジャクソン（28歳）が、約8年前から交際していたモリーさんと婚約した。プリンスはインスタグラムに数々のツーショット写真を投稿して、このニュースを報告している。



そこでプリンスはこうつづる。



「8年が過ぎ、これからも永遠に続く。モリーと一緒にたくさんの時を過ごし、素晴らしい思い出を作ってきた」

「世界中を旅して、卒業し、たくさん成長した。これからも共に成長し、成長しながらの、僕らの人生の次の章をとても楽しみにしている。愛しているよ、ベイビー」



プリンスは2018年のピープル誌とのインタビューでモリーさんとの関係について、「互いを補い合うような関係」であると説明。「すべてのことにおいて、重要なバランスがあると思う。僕はこだわりが強く、彼女はまったく反対というわけではないけど、補ってくれるところがあるから、互いのバランスがとれる。僕はガンガン行くタイプで、彼女は穏やかなタイプ」と明かしていた。