テイラー・スウィフト、8カラットのダイヤの婚約指輪は“8100万円超”
トラヴィス・ケルシーは、テイラー・スウィフトに55万ドル（約8140万円）のヴィンテージの指輪を選んだと言われている。
8月26日にインスタグラムへの投稿で婚約を発表した2人。その際に8カラットのダイヤモンドの指輪が写真に映っていたが、その後の報道によると、NFLスター選手のトラヴィスはテイラーに気に入ってもらえるような指輪の「はっきりしたイメージ」が頭にあったという。
ある関係者はUsウィークリー誌にこう話す。
「トラヴィスはとても思いやりがある人です。求めるもののはっきりしたイメージがありました。ほとんど1人で選んだんです。彼女のことをよくわかっているので、彼女がタイムレスで定番スタイルのヴィンテージ風が好きだと知っていました」
「彼はよく見ているので、何が合うかわかっています。それで決めたんです。彼女の好みや希望をすべて踏まえたうえで検討し、彼女がよくつけているジュエリーも参考にしていました」
選ばれた指輪はアーティフェックス・ファインのキンドレッド・ルボックによるデザインと思われており、オールドマイン・ブリリアントカットのダイヤがゴールドのリングにセットされたものとなっており、価値は55万ドルと推定されている。
