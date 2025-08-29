ＮＹ時間の午後に入ってドル円は下げ幅を広げる動きが出ている。一時１４７．６５円付近まで下落する場面も見られた。先ほど発表された米７年債入札を受けて、米国債利回りが下げの反応を示しており、ドル円も追随している格好。２１日線を下放れる展開も見られており、直ぐに１４７円台に戻せるか注目される。



ただ、様々なイベントを通過したものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間でのレンジ相場から抜け出せていない。ＦＲＢの金利に関しては９月ＦＯＭＣでの利下げを市場はほぼ確実視しているものの、それまでに発表になる米雇用統計や米消費者物価指数（ＣＰＩ）待ちといった状況。



目先は明日の７月のＰＣＥ価格指数が注目される。ＦＲＢが重要視しているインフレ指標だが、コア指数で前年比２．９％と高めの数字が見込まれている。先日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）のデータから、サービス価格、とりわけポートフォリオ運用手数料など金融サービスが高めの数字の主因と見られている。



USD/JPY 146.80 EUR/JPY 171.59

GBP/JPY 198.48 AUD/JPY 95.95



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

