µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡Ù½Ð±é·èÄê
ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬10·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£µ×ÊÝ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿8·î28Æü¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2024Ç¯¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î3¿Í¤ÇÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤ò²Î¾§
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË 25»þ～27»þ¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÄÌ»»5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤â¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¡É¤À¤«¤é¤³¤½³«ºÅ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤Î²Î¤È¥Èー¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤ÎÌÌ¡¹¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
µ×ÊÝ¤ÏËè½µ¿åÍË25»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¡£¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²ó¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤ò3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Èµ×ÊÝ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤âº£²ó¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Âç¹õËàµ¨¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢Da-iCE¡¢½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë¤Î4ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î2¼¡Àè¹Ô¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡Ù
10/25¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê
½Ð±é¼Ô¡§¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë Âç¹õËàµ¨¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¡Da-iCE¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¡½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë Â¾
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡ÙOFFICIAL SITE
https://event.1242.com/events/99ann_fes/
¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.allnightnippon.com/nn/
¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.allnightnippon.com/nogizaka46/
ÇµÌÚºä46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com