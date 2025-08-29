乃木坂46久保史緒里、今年も『ナイナイ歌謡祭』出演決定
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が、10月25日に横浜アリーナで開催される。28日深夜の放送内で、第2弾ゲストに、乃木坂46の久保史緒里の出演が決定した。
【写真】今年も豪華！第1弾ゲストの情報解禁
番組にゲスト生出演していた、久保本人を目の前にしての発表。久保は『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）のパーソナリティーを担当しているが『ナインティナインのオールナイトニッポン』にもゲストとして登場したり、番組を通じてメッセージを送り合うなど、ナインティナインの2人と親交を深めている。
2024年10月に開催された前回の「ナイナイ歌謡祭」にも出演し、乃木坂46の「おひとりさま天国」を3人で一緒に歌唱して会場を沸かせていた。番組の垣根を超えて、ナインティナインの2人と久保がどのようなやりとりを見せるのかも今回の「ナイナイ歌謡祭」の見どころとなる。本イベントには、大黒摩季、いきものがかり、Da-iCE、秋山竜次（ロバート）の4組の出演がすでに発表されており、豪華ゲストがラインナップされている。久保の出演発表に合わせて、本イベントのチケット2次先行受付もスタートしている（9月7日まで抽選方式で受付中）。
1994年4月からスタートした『ナインティナインのオールナイトニッポン』は今年で番組開始から31年目を迎え、『オールナイトニッポン』史上歴代最長パーソナリティー記録を更新中で、今現在も学生や社会人を中心に多くのリスナーたちから絶大な支持を受けている。
「ナイナイ歌謡祭」は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算5回目の開催。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりのゲストの歌とトークを中心に、番組で話題の面々が多数登場する予定。
今年の「ナイナイ歌謡祭」のキャッチフレーズは「熱くなれ!!!」。このたび解禁されたイベントのキービジュアルでは、矢部浩之が闘牛士の衣装を身にまとい、岡村隆史が闘牛に扮している。スペインの情熱的な闘牛をモチーフに、「ナイナイ歌謡祭」の熱狂と盛り上がりを予感させるものとなっている。
