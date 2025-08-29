【ナイナイ縁日】乃木坂46・久保史緒里、クセの強い縁日に翻ろうされる
28日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、夏の恒例行事となっている“久保史緒里おもてなし企画”第3弾「ナイナイ縁日」を届けた。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
今年はラジオブースを飛び出して、「ナイナイ縁日」を開催する。豪華賞品が当たる「ひもくじ」をはじめ、ナインティナインの地元のお祭りで開催されていた「水槽コインゲーム」「腕相撲」を実際に久保に体験してもらうほか、岡村が育てた野菜を使ったかき氷も用意される。
これまでの“久保史緒里おもてなし企画”では「シソの天ぷら」や「パクチー餃子」を提供し、毎年久保を困惑させ続けているナインティナインだが、今年こそは満足できる“最高のおもてなし”をすることができるのか。
クセの強い縁日企画に、久保は翻ろうされっぱなし。腕相撲、奇跡を起こした水槽コインゲームでは、理不尽を味わいながらも、ナイナイ縁日を堪能していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
今年はラジオブースを飛び出して、「ナイナイ縁日」を開催する。豪華賞品が当たる「ひもくじ」をはじめ、ナインティナインの地元のお祭りで開催されていた「水槽コインゲーム」「腕相撲」を実際に久保に体験してもらうほか、岡村が育てた野菜を使ったかき氷も用意される。
クセの強い縁日企画に、久保は翻ろうされっぱなし。腕相撲、奇跡を起こした水槽コインゲームでは、理不尽を味わいながらも、ナイナイ縁日を堪能していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。