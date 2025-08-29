『ナインティナインのオールナイトニッポン』の模様 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　28日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜　深1：00）では、夏の恒例行事となっている“久保史緒里おもてなし企画”第3弾「ナイナイ縁日」を届けた。

【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム

　今年はラジオブースを飛び出して、「ナイナイ縁日」を開催する。豪華賞品が当たる「ひもくじ」をはじめ、ナインティナインの地元のお祭りで開催されていた「水槽コインゲーム」「腕相撲」を実際に久保に体験してもらうほか、岡村が育てた野菜を使ったかき氷も用意される。

　これまでの“久保史緒里おもてなし企画”では「シソの天ぷら」や「パクチー餃子」を提供し、毎年久保を困惑させ続けているナインティナインだが、今年こそは満足できる“最高のおもてなし”をすることができるのか。

　クセの強い縁日企画に、久保は翻ろうされっぱなし。腕相撲、奇跡を起こした水槽コインゲームでは、理不尽を味わいながらも、ナイナイ縁日を堪能していた。

　番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。