NY株式28日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　45566.17（+0.94　+0.00%）
ナスダック　　　21672.32（+82.18　+0.38%）
CME日経平均先物　42935（大証終比：+5　+0.01%）

欧州株式28日終値
英FT100　 9216.82（-38.68　-0.42%）
独DAX　 24039.92（-6.29　-0.03%）
仏CAC40　 7762.60（+18.67　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.629（+0.021）
10年債　 　4.205（-0.029）
30年債　 　4.873（-0.049）
期待インフレ率　 　2.420（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.695（-0.005）
英　国　　4.699（-0.037）
カナダ　　3.426（-0.024）
豪　州　　4.286（-0.039）
日　本　　1.613（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.60（-0.55　-0.86%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3473.70（+25.10　+0.73%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112284.25（-137.69　-0.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1647万2099（-20199　-0.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ