ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 45566.17（+0.94 +0.00%）
ナスダック 21672.32（+82.18 +0.38%）
CME日経平均先物 42935（大証終比：+5 +0.01%）
欧州株式28日終値
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.629（+0.021）
10年債 4.205（-0.029）
30年債 4.873（-0.049）
期待インフレ率 2.420（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.426（-0.024）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.60（-0.55 -0.86%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3473.70（+25.10 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112284.25（-137.69 -0.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1647万2099（-20199 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
