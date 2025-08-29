「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地でのレッズ戦に「１番・投手兼指名打者」で出場。投手として右肘手術から復帰後最長となる５回、最多の８７球を投げて１失点で２３年８月９日のジャイアンツ戦以来、７４９日ぶりの勝利を手にした。打者では１点を追う四回に先頭で右前打を放って反撃の起点となった。投打の活躍でチームの４連勝に貢献し、地区優勝マジックナンバーを「２６」に減らした。

感情の高ぶりはなかった。６月１６日の投手復帰から１１度目の登板。初めて先発投手の役割を果たせたことがただうれしかった。

「前回、前々回は球数もかさんで、ヒットも打たれて投げ切ることができなかった。今日は五回を投げ切ったことは一番いいことかなと思います」

バッテリーを組んだ新人捕手ラッシングと並んで座ったベンチで大谷が充実感いっぱいの笑顔を見せた。

圧巻の投球。試合前に立てたプランを完遂した。配球の軸に置いたのは１６０キロ超の直球ではなく、１３０キロ台のカーブだった。「打線の反応どうこうというより、今日はカーブを多めにと決めていた」。入り球、カウント球、決め球。裏をかく投球で打者を翻ろう。今季最多の９三振を奪ってみせた。

二刀流の真骨頂も発揮した。両軍無得点の三回に甘く入ったカットボールをソロ被弾。しかし、１点を追う四回の打席でチーム初安打となる右前打。先頭で攻撃の口火を切って４得点の猛攻をお膳立てし、自分自身を援護した。

エンゼルス時代の２３年９月に２度目の右肘靭帯修復手術を受けた。この日までの約２年の道のりを振り返り、「元のように投げられるようになるのかなという不安みたいなものはありましたけど、投げていくごとに自信も増している」と大谷。「しんどい」、「落ち込む」といったネガティブな気持ちはなかったことを明かし、ここまで自分を支えてくれた人々に向けて「本当にありがたいというのが一番」と感謝した。

五回を投げ切った大谷とがっちり握手を交わしたロバーツ監督は「ショウにとって完璧なパフォーマンスだった」と絶賛。次回登板が９月３日のパイレーツ戦になることを示唆し、投球回数を今回と同じ「５回」と明言した。

７４９日ぶりに手にした白星は先発投手の役割を果たした証しだ。「プラン通りにいかないことの方が多いが、プロセス自体は今のところいい。体の反応を見て一試合一試合、大事に投げていきたい」。唯一無二の二刀流。これからも投げて、打ってチームを勝利に導いていく。

◇肘靱帯（じんたい）再建手術 損傷した肘の靱帯を切除し、他の部位から正常な腱（けん）を移植する手術で、投手では復帰に１年以上かかる。フランク・ジョーブ博士が考案し、ドジャースの投手だったトミー・ジョンが１９７４年に初めて受けたことにちなみ「トミー・ジョン手術」とも呼ばれる。米国では近年、人工靱帯を用いての補強を一緒に行う「ハイブリッド方式」が増えており、大谷が２０２３年に受けた手術もこの方式とされる。