欧州CL組み合わせ抽選 堂安Eフランクフルトは遠藤リバプールやバルセロナと対戦
サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選が28日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。出場36チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残りの8枠を争う。
日本選手が所属しているのは9チーム。堂安律のEフランクフルトは遠藤航のリバプールやバルセロナ、Aマドリードなどと対戦する。対戦カードは以下の通りで試合日程は30日までに発表される。
【（1）Bミュンヘン＝伊藤洋輝】▼ホーム＝（1）チェルシー（2）クラブ・ブリュージュ（3）スポルティング（4）サンジロワーズ▼アウェー＝（1）パリSG（2）アーセナル（3）PSVアイントホーフェン（4）パフォス
【（1）リバプール＝遠藤航】▼ホーム＝（1）Rマドリード（2）Aマドリード（3）PSVアイントホーフェン（4）カラバグ▼アウェー＝（1）インテル・ミラノ（2）Eフランクフルト（3）マルセイユ（4）ガラタサライ
【（2）Eフランクフルト＝堂安律】▼ホーム＝（1）リバプール（2）アタランタ（3）トットナム（4）ガラタサライ▼アウェー＝（1）バルセロナ（2）Aマドリード（3）ナポリ（4）カラバグ
【（3）トットナム＝高井幸大】▼ホーム＝（1）ドルトムント（2）ビリャレアル（3）スラビア・プラハ（4）コペンハーゲン▼アウェー（1）パリSG（2）Eフランクフルト（3）ボデグリムト（4）モナコ
【（3）アヤックス＝板倉滉】▼ホーム＝（1）インテル・ミラノ（2）ベンフィカ（3）オリンピアコス（4）ガラタサライ▼アウェー＝（1）チェルシー（2）ビリャレアル（3）マルセイユ（4）カラバグ
【（3）スポルティング＝守田英正】▼ホーム＝（1）パリSG（2）クラブ・ブリュージュ（3）マルセイ（4）アルマトイ▼アウェー＝（1）Bミュンヘン（2）ユベントス（3）ナポリ（4）ビルバオ
【（3）スラビア・プラハ＝橋岡大樹】▼ホーム＝（1）バルセロナ（2）アーセナル（3）ボデグリムト（4）ビルバオ▼アウェー＝（1）インテル・ミラノ（2）アタランタ（3）トットナム（4）パフォス
【（4）コペンハーゲン＝鈴木淳之介】▼ホーム＝（1）ドルトムント（2）レーバークーゼン（3）ナポリ（4）アルマトイ▼アウェー＝（1）バルセロナ（2）ビリャレアル（3）トットナム（4）カラバグ
【（4）モナコ＝南野拓実】▼ホーム＝（1）マンチェスターC（2）ユベントス（3）トットナム（4）ガラタサライ▼アウェー＝（1）Rマドリード（2）クラブ・ブリュージュ（3）ボデグリムト（4）パフォス
※( )はポット