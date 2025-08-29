きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってややドル安が優勢となっており、ユーロドルも買い戻しが出ている。ただ、動意薄の展開に変化はなく、１．１７ドル台は重い半面、下押す動きもない状況。一方、ユーロ円は買いが優勢になっており、１７１円台後半に上昇しているものの、２１日線付近での収束した相場展開に変化はない状況。



ユーロに関しては目下、フランスの政治リスク高まりが最注目となっている。バイル仏首相が今週の月曜日に、大規模な歳出削減策への支持獲得に苦慮する中、９月８日に信任投票を実施すると表明。市場では、恐らく信任投票を経て政権は崩壊する可能性が高いと見られている。



ここに来て浮上しているフランスの政治リスクについてストラテジストからは、これは今後の同国の格付け見直しにとって不安材料になると指摘している。フィッチが９月１２日、ムーディーズが１０月２４日、Ｓ＆Ｐが１１月２８日に格付け見直しを予定しているが、いまのところ３社の格付けはいずれも「ＡＡ－」で、格下げされれば、シングルＡに落ちることになる。



EUR/USD 1.1682 EUR/JPY 171.61 EUR/GBP 0.8640



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

