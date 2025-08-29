　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の4万2920円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては91.21円高。出来高は5992枚となっている。

　TOPIX先物期近は3085.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.28ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42920　　　　　 -10　　　　5992
日経225mini 　　　　　　 42915　　　　　 -15　　　133610
TOPIX先物 　　　　　　　3085.5　　　　 -12.5　　　 11029
JPX日経400先物　　　　　 27675　　　　　-110　　　　 943
グロース指数先物　　　　　 778　　　　　　+2　　　　 220
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース