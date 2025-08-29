29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の4万2920円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては91.21円高。出来高は5992枚となっている。



TOPIX先物期近は3085.5ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.28ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42920 -10 5992

日経225mini 42915 -15 133610

TOPIX先物 3085.5 -12.5 11029

JPX日経400先物 27675 -110 943

グロース指数先物 778 +2 220

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

